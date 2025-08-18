Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/trump-zelenskiy-ve-avrupali-liderler-arasindaki-gorusmelere-saatler-kala-kiev-provokasyona-devam-1098669061.html
Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmelere saatler kala Kiev provokasyona devam ediyor
Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmelere saatler kala Kiev provokasyona devam ediyor
Sputnik Türkiye
Zelenskiy Trump'la Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanırken, Ukrayna ordusu, Alaska'daki tarihi görüşmenin ardından ivme kazanan barış sürecini baltalamak için... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T16:06+0300
2025-08-18T16:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
kırım köprüsü
sbu
ab
nato
ukrayna
alaska
avrupa
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg
Gözler ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ve AB üst yöneticileri ile Avrupalı liderlerin bu akşam Beyaz Saray'a çevrilmiş durumda.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmenin ardından barışa yönelik umutlar bir kez daha yeşerdi ancak Kiev, barışı baltalamaya yönelik girişimlerine yeniden hız verdi.Sputnik, Kiev'in son 24 saatte gerçekleştirdiği provokasyonlara mercek tuttu:⚪️Ukrayna, Macaristan'a uzanan Drujba petrol boru hattının Bryansk Bölgesi'nde bulunan 'Unecha' dağıtım istasyonuna saldırdı, petrol akışı durdu.❗️Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, saldırıyı ülkesinin egemenliğine ve enerji güvenliğine yönelik bir girişim olarak niteledi.🔵Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 130 kg Fin yapımı patlayıcı dolu bir araçla Kırım Köprüsü'nü havaya uçurma girişiminde bulundu.❗️Kırım Köprüsü'ne son 4 aydaki 2. saldırı girişimini gerçekleştiren Kiev'in planları, FSB'nin aldığı önlemlere akamete uğratıldı.🔴Ukrayna ordusu, Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırmaya çalıştı.❗️Rus hava savunma sistemleri, saldırıda kullanılan Spis tipi İHA'ları tam zamanında imha ederek olası bir felaketin önüne geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/ukrayna-macaristana-rus-petrolu-tasiyan-boru-hattina-saldirdi-1098665705.html
ukrayna
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_89:0:1024:701_1920x0_80_0_0_2994eb499208aedfc224376493a48053.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, kırım köprüsü, sbu, ab, nato, ukrayna, alaska, avrupa, vladimir putin
donald trump, kırım köprüsü, sbu, ab, nato, ukrayna, alaska, avrupa, vladimir putin

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmelere saatler kala Kiev provokasyona devam ediyor

16:06 18.08.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Abone ol
Zelenskiy Trump'la Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanırken, Ukrayna ordusu, Alaska'daki tarihi görüşmenin ardından ivme kazanan barış sürecini baltalamak için canla başla çabalıyor.
Gözler ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ve AB üst yöneticileri ile Avrupalı liderlerin bu akşam Beyaz Saray'a çevrilmiş durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmenin ardından barışa yönelik umutlar bir kez daha yeşerdi ancak Kiev, barışı baltalamaya yönelik girişimlerine yeniden hız verdi.

Sputnik, Kiev'in son 24 saatte gerçekleştirdiği provokasyonlara mercek tuttu:

⚪️Ukrayna, Macaristan'a uzanan Drujba petrol boru hattının Bryansk Bölgesi'nde bulunan 'Unecha' dağıtım istasyonuna saldırdı, petrol akışı durdu.

❗️Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, saldırıyı ülkesinin egemenliğine ve enerji güvenliğine yönelik bir girişim olarak niteledi.

🔵Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 130 kg Fin yapımı patlayıcı dolu bir araçla Kırım Köprüsü'nü havaya uçurma girişiminde bulundu.

❗️Kırım Köprüsü'ne son 4 aydaki 2. saldırı girişimini gerçekleştiren Kiev'in planları, FSB'nin aldığı önlemlere akamete uğratıldı.

🔴Ukrayna ordusu, Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırmaya çalıştı.

❗️Rus hava savunma sistemleri, saldırıda kullanılan Spis tipi İHA'ları tam zamanında imha ederek olası bir felaketin önüne geçti.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna, Macaristan'a Rus petrolü taşıyan boru hattına saldırdı
12:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала