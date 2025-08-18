https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/trump-zelenskiy-ve-avrupali-liderler-arasindaki-gorusmelere-saatler-kala-kiev-provokasyona-devam-1098669061.html

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmelere saatler kala Kiev provokasyona devam ediyor

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmelere saatler kala Kiev provokasyona devam ediyor

Sputnik Türkiye

Zelenskiy Trump'la Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanırken, Ukrayna ordusu, Alaska'daki tarihi görüşmenin ardından ivme kazanan barış sürecini baltalamak için... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T16:06+0300

2025-08-18T16:06+0300

2025-08-18T16:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald trump

kırım köprüsü

sbu

ab

nato

ukrayna

alaska

avrupa

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg

Gözler ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ve AB üst yöneticileri ile Avrupalı liderlerin bu akşam Beyaz Saray'a çevrilmiş durumda.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmenin ardından barışa yönelik umutlar bir kez daha yeşerdi ancak Kiev, barışı baltalamaya yönelik girişimlerine yeniden hız verdi.Sputnik, Kiev'in son 24 saatte gerçekleştirdiği provokasyonlara mercek tuttu:⚪️Ukrayna, Macaristan'a uzanan Drujba petrol boru hattının Bryansk Bölgesi'nde bulunan 'Unecha' dağıtım istasyonuna saldırdı, petrol akışı durdu.❗️Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, saldırıyı ülkesinin egemenliğine ve enerji güvenliğine yönelik bir girişim olarak niteledi.🔵Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 130 kg Fin yapımı patlayıcı dolu bir araçla Kırım Köprüsü'nü havaya uçurma girişiminde bulundu.❗️Kırım Köprüsü'ne son 4 aydaki 2. saldırı girişimini gerçekleştiren Kiev'in planları, FSB'nin aldığı önlemlere akamete uğratıldı.🔴Ukrayna ordusu, Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırmaya çalıştı.❗️Rus hava savunma sistemleri, saldırıda kullanılan Spis tipi İHA'ları tam zamanında imha ederek olası bir felaketin önüne geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/ukrayna-macaristana-rus-petrolu-tasiyan-boru-hattina-saldirdi-1098665705.html

ukrayna

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, kırım köprüsü, sbu, ab, nato, ukrayna, alaska, avrupa, vladimir putin