Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmelere saatler kala Kiev provokasyona devam ediyor
Zelenskiy Trump'la Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanırken, Ukrayna ordusu, Alaska'daki tarihi görüşmenin ardından ivme kazanan barış sürecini baltalamak için canla başla çabalıyor.
Gözler ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ve AB üst yöneticileri ile Avrupalı liderlerin bu akşam Beyaz Saray'a çevrilmiş durumda.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmenin ardından barışa yönelik umutlar bir kez daha yeşerdi ancak Kiev, barışı baltalamaya yönelik girişimlerine yeniden hız verdi.
Sputnik, Kiev'in son 24 saatte gerçekleştirdiği provokasyonlara mercek tuttu:
⚪️Ukrayna, Macaristan'a uzanan Drujba petrol boru hattının Bryansk Bölgesi'nde bulunan 'Unecha' dağıtım istasyonuna saldırdı, petrol akışı durdu.
❗️Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, saldırıyı ülkesinin egemenliğine ve enerji güvenliğine yönelik bir girişim olarak niteledi.
🔵Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 130 kg Fin yapımı patlayıcı dolu bir araçla Kırım Köprüsü'nü havaya uçurma girişiminde bulundu.
❗️Kırım Köprüsü'ne son 4 aydaki 2. saldırı girişimini gerçekleştiren Kiev'in planları, FSB'nin aldığı önlemlere akamete uğratıldı.
🔴Ukrayna ordusu, Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırmaya çalıştı.
❗️Rus hava savunma sistemleri, saldırıda kullanılan Spis tipi İHA'ları tam zamanında imha ederek olası bir felaketin önüne geçti.
