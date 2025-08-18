Türkiye
Cezayir'de 5.8 büyüklüğünde deprem
Cezayir'de 5.8 büyüklüğünde deprem
Cezayir'in Tebessa kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası yapılan değerlendirmede herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bildirildi.
Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden 5.8 büyüklüğünde yaşanan depremin merkez üssünün Tebessa ilinin Negrin ilçesinin 10 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.Açıklamaya göre depremden yaklaşık 10 dakika sonra yerel saat ile 20.22'de merkez üssü Negrin'in 26 kilometre güneydoğusu olan 4.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü ise herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını teyit ederek, inceleme ve keşif çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Cezayir'de son büyük deprem 7.0 büyüklüğünde, Mayıs 2003'te Bumerdas vilayetinde meydana gelmişti. Depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Cezayir'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Cezayir'in Tebessa kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası yapılan değerlendirmede herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bildirildi.
Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden 5.8 büyüklüğünde yaşanan depremin merkez üssünün Tebessa ilinin Negrin ilçesinin 10 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre depremden yaklaşık 10 dakika sonra yerel saat ile 20.22'de merkez üssü Negrin'in 26 kilometre güneydoğusu olan 4.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.
Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü ise herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını teyit ederek, inceleme ve keşif çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Cezayir'de son büyük deprem 7.0 büyüklüğünde, Mayıs 2003'te Bumerdas vilayetinde meydana gelmişti. Depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
