Sındırgı'daki depremin haftasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İlçedeki güvenlik kameraları deprem anını kaydetti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı yaşanan 6.1 büyüklğündeki deprem anına ait yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 17.08.2025
2025-08-17T19:55+0300
2025-08-17T19:55+0300
2025-08-17T20:22+0300
Geçen hafta bugün saat 19.53’te Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1'lik depremin haftasında depremle ilgili görüntüler gelmeye devam ediyor.İlçenin farklı yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde deprem anında kimi binalardan dökülen parçalar, oluşan hasar görülürken iç mekanlardaysa bazı eşyaların savrulduğu anlaşılıyor.Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameralarındaysa deprem anı yaşananları net bir şekilde görmek mümkün.
19:55 17.08.2025 (güncellendi: 20:22 17.08.2025)
Geçen hafta bugün saat 19.53’te Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1'lik depremin haftasında depremle ilgili görüntüler gelmeye devam ediyor.
İlçenin farklı yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde deprem anında kimi binalardan dökülen parçalar, oluşan hasar görülürken iç mekanlardaysa bazı eşyaların savrulduğu anlaşılıyor.
Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameralarındaysa deprem anı yaşananları net bir şekilde görmek mümkün.