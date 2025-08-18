Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/adalet-bakani-tunc-duyurdu-hakan-cakir-cinayetiyle-ilgili-4-kisi-tutuklandi-1098670488.html
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Hakan Çakır cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Hakan Çakır cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.Etlik’te yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, babası ve ağabeyi yaralanmıştı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.
17:45 18.08.2025
© Fotoğraf : Hakan Çakır sosyal medyaHakan Çakır
Hakan Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© Fotoğraf : Hakan Çakır sosyal medya
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.
Etlik’te yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, babası ve ağabeyi yaralanmıştı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.
