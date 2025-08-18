https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/adalet-bakani-tunc-duyurdu-hakan-cakir-cinayetiyle-ilgili-4-kisi-tutuklandi-1098670488.html
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Hakan Çakır cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Hakan Çakır cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T17:45+0300
2025-08-18T17:45+0300
2025-08-18T17:45+0300
türki̇ye
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098670316_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63491018f7604e6014209d7af1f8bdb7.jpg
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.Etlik’te yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, babası ve ağabeyi yaralanmıştı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/bakan-tunc-duyurdu-18-yas-alti-faillerle-ilgili-ceza-indirim-oranlari-yeniden-gozden-gecirilecek-1098670084.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098670316_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6949cdffa0ff104c96ce7a21364cb794.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Hakan Çakır cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.
Etlik’te yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, babası ve ağabeyi yaralanmıştı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.