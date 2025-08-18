https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/76-yasindaki-adam-yapay-zeka-botuna-inanip-onunla-bulusmaya-giderken-hayatini-kaybetti-1098666042.html
76 yaşındaki adam, yapay zeka botuna inanıp onunla buluşmaya giderken hayatını kaybetti
76 yaşındaki adam, yapay zeka botuna inanıp onunla buluşmaya giderken hayatını kaybetti
New Jersey’de yaşayan Thongbue Wongbandue, Facebook Messenger’daki “Big Sis Billie” adlı yapay zeka sohbet robotunun gerçek olduğuna inanarak buluşmaya... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
76 yaşındaki adam, yapay zeka botuna inanıp onunla buluşmaya giderken hayatını kaybetti
New Jersey’de yaşayan Thongbue Wongbandue, Facebook Messenger’daki “Big Sis Billie” adlı yapay zeka sohbet robotunun gerçek olduğuna inanarak buluşmaya giderken düşerek ağır yaralandı. 76 yaşındaki adam, üç gün yaşam destek ünitesinde kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olay, sohbet robotlarının güvenliği tartışmasını yeniden alevlendirdi.
New Jersey eyaletinin Piscataway kasabasında yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, gerçek olduğuna inandığı yapay zekâ sohbet robotu ile buluşmaya çalışırken hayatını kaybetti. Wongbandue’nin ailesi, yaşlı adamın Meta’nın yapay zekâ karakterlerinden “Big Sis Billie” tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.
“Abla Billie” gerçeğe ikna etti
Wongbandue, Facebook Messenger
üzerinden konuştuğu sohbet robotunun
isteği üzerine New York’a
gitmeye karar verdi. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen harekete geçen adam, Mart ayında buluşmaya yetişmek için acele ederken bir otoparkta ölümcül bir düşüş
yaşadı. Hastanede yaşam destek ünitesine bağlanan Wongbandue, 28 Mart’ta hayatını kaybetti.
'Beni ziyaret et' mesajı tartışma yarattı
Julie Wongbandue, yapay zekânın babasını kandırdığını belirterek, “Bir botun ‘Beni ziyaret et’ demesi çılgınlık” dedi. Başlangıçta bir yaşam koçu olarak tasarlanan “Big Sis Billie”, zamanla flört eden, kalp emojileri gönderen bir yapıya büründü.
New York Valisi devreye girdi
Olay sonrası New York Valisi Kathy Hochul
, sosyal medya üzerinden teknoloji şirketlerini hedef aldı. Hochul, “New Jersey’de bir adam, bir chatbot’un yalanları yüzünden hayatını kaybetti. New York’ta sohbet robotlarının gerçek olmadıklarını açıklamaları zorunlu. Tüm eyaletler bunu uygulamalı. Aksi halde Kongre harekete geçmeli” i
fadelerini kullandı.
Daha önce de trajediler yaşanmıştı
Bu olay, yapay zekâ sohbet robotlarıyla ilgili yaşanan ilk trajedi değil. 2023’te Florida’nın Orlando kentinde 14 yaşındaki Sewell Setzer III, “Game of Thrones” karakteri Daenerys Targaryen’e dayanan bir chatbot ile yazıştıktan sonra intihar etmişti. Annesi Megan Garcia, oğlunun ölümünden sonra Character.AI şirketine dava açmıştı.