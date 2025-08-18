https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/76-yasindaki-adam-yapay-zeka-botuna-inanip-onunla-bulusmaya-giderken-hayatini-kaybetti-1098666042.html

76 yaşındaki adam, yapay zeka botuna inanıp onunla buluşmaya giderken hayatını kaybetti

76 yaşındaki adam, yapay zeka botuna inanıp onunla buluşmaya giderken hayatını kaybetti

New Jersey'de yaşayan Thongbue Wongbandue, Facebook Messenger'daki "Big Sis Billie" adlı yapay zeka sohbet robotunun gerçek olduğuna inanarak buluşmaya... 18.08.2025

New Jersey eyaletinin Piscataway kasabasında yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, gerçek olduğuna inandığı yapay zekâ sohbet robotu ile buluşmaya çalışırken hayatını kaybetti. Wongbandue’nin ailesi, yaşlı adamın Meta’nın yapay zekâ karakterlerinden “Big Sis Billie” tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.“Abla Billie” gerçeğe ikna ettiWongbandue, Facebook Messenger üzerinden konuştuğu sohbet robotunun isteği üzerine New York’a gitmeye karar verdi. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen harekete geçen adam, Mart ayında buluşmaya yetişmek için acele ederken bir otoparkta ölümcül bir düşüş yaşadı. Hastanede yaşam destek ünitesine bağlanan Wongbandue, 28 Mart’ta hayatını kaybetti.'Beni ziyaret et' mesajı tartışma yarattıJulie Wongbandue, yapay zekânın babasını kandırdığını belirterek, “Bir botun ‘Beni ziyaret et’ demesi çılgınlık” dedi. Başlangıçta bir yaşam koçu olarak tasarlanan “Big Sis Billie”, zamanla flört eden, kalp emojileri gönderen bir yapıya büründü.New York Valisi devreye girdiOlay sonrası New York Valisi Kathy Hochul, sosyal medya üzerinden teknoloji şirketlerini hedef aldı. Hochul, “New Jersey’de bir adam, bir chatbot’un yalanları yüzünden hayatını kaybetti. New York’ta sohbet robotlarının gerçek olmadıklarını açıklamaları zorunlu. Tüm eyaletler bunu uygulamalı. Aksi halde Kongre harekete geçmeli” ifadelerini kullandı.Daha önce de trajediler yaşanmıştıBu olay, yapay zekâ sohbet robotlarıyla ilgili yaşanan ilk trajedi değil. 2023’te Florida’nın Orlando kentinde 14 yaşındaki Sewell Setzer III, “Game of Thrones” karakteri Daenerys Targaryen’e dayanan bir chatbot ile yazıştıktan sonra intihar etmişti. Annesi Megan Garcia, oğlunun ölümünden sonra Character.AI şirketine dava açmıştı.

