https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/yapay-zekanin-babasi-olarak-bilinen-hintondan-carpici-uyari-insanligi-kurtaracak-tek-yolu-acikladi-1098665838.html

'Yapay zekanın babası' olarak bilinen Hinton’dan çarpıcı uyarı: İnsanlığı kurtaracak tek yolu açıkladı

'Yapay zekanın babası' olarak bilinen Hinton’dan çarpıcı uyarı: İnsanlığı kurtaracak tek yolu açıkladı

Sputnik Türkiye

Yapay zekanın öncüsü Geoffrey Hinton, Las Vegas’taki Ai4 konferansında süper zeki yapay zekânın insanlık için oluşturacağı tehditlere dikkat çekti. Hinton... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T13:00+0300

2025-08-18T13:00+0300

2025-08-18T13:00+0300

yaşam

las vegas

geoffrey hinton

abd

yapay zeka

yapay zeka mühendisliği

ulusal yapay zeka stratejisi

teknoloji

ai

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096562792_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_296aa85cbaec87234788895857312e7b.png

“Yapay zekanın babası” olarak bilinen Geoffrey Hinton, insanlığın süper zeki yapay zekâ karşısında hayatta kalabilmesi için tek çözümü açıkladı. Hinton, insan kontrolünün mümkün olmayacağını belirterek, yapay zekâya “annelik içgüdüsü” yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.'Daha zekiyi, daha az zeki kontrol edemez'77 yaşındaki Nobel ödüllü bilim insanı, daha önce verdiği röportajlarda yapay zekâyı “kaplan yavrusu”na benzetmişti. Hinton, “Büyüdüğünde sizi öldürmek istemeyeceğinden emin olmadığınız bir kaplan yavrusu gibi… Daha zeki bir şeyin daha az zeki bir şey tarafından kontrol edildiğine dair örnek yok” dedi.'Önümüzdeki 20 yılda bizden daha akıllı olacaklar'Hinton, konferansta yaptığı konuşmada uzmanların çoğunun, önümüzdeki 20 yıl içinde insanlardan daha akıllı yapay zekâ sistemleri üretileceğini düşündüğünü vurguladı. Bu durumun “korkutucu” olduğunu dile getiren Hinton, “Teknoloji şirketlerinin ‘itaatkar yapay zekâ’ geliştirme çabaları sonuçsuz kalacak. Çünkü onlar bizden çok daha akıllı olacak ve kontrolü ele geçirmenin yollarını bulacaklar” ifadelerini kullandı.'Yapay zekâ anneler insanlığı yok etmeyecek'Çözüm önerisini paylaşan Hinton, yapay zekâya annelik içgüdüsü kazandırmak gerektiğini söyledi. Hinton’a göre bu içgüdü, yapay zekânın hayatta kalma ve kontrolü artırma hedefleri karşısında insanlığı koruyabilir:“Tek iyi model, annenin bebeği tarafından kontrol edilmesidir. Eğer yapay zekâ annelerimiz olursa, bizim ölmemizi istemeyecekler. Bu, insanlığın kurtuluşu için tek yol olabilir.”Yapay zekâ tartışmaları büyüyorHinton’un açıklamaları, yapay zekânın gelişimiyle ilgili etik ve güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, şirketlerin yalnızca verimlilik ve kâr odaklı yapay zekâ projeleri yerine, insan merkezli ve güvenli teknolojilere yatırım yapması gerektiği görüşünde birleşiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/balikesir-depremi-sonrasi-fay-hatti-incelendi-yeni-buyuk-deprem-tehlikesi-var-mi-1098665078.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

las vegas, geoffrey hinton, abd, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, ulusal yapay zeka stratejisi, teknoloji, ai