Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki katlı müstakil evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi beton bloğun altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Çevredekilerin de yardımıyla 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
diyarbakır, afad, türkiye, balkon
diyarbakır, afad, türkiye, balkon

Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

22:02 17.08.2025
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
© AA / Mehmet Sıddık Kaya
Abone ol
Diyarbakır'da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki katlı müstakil evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi beton bloğun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin de yardımıyla 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
