Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki katlı müstakil evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi beton bloğun altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Çevredekilerin de yardımıyla 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
