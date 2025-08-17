Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/gaziantepte-geri-donusum-fabrikasinda-yangin-cikti-alevler-yan-fabrikaya-sicradi-1098653828.html
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan fabrikaya sıçradı
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan fabrikaya sıçradı
Sputnik Türkiye
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki halı fabrikasına da sıçradı... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T18:24+0300
2025-08-17T18:31+0300
türki̇ye
gaziantep
gaziantep valiliği
gaziantep büyükşehir belediyesi
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098653973_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_85513822407aa51cfafeefef766279e7.jpg
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki halı fabrikasına sıçradı.Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 10 dönümlük alana kurulu fabrikada geri dönüşüm malzemeleri, elyaf ve petrol türevlerinin bulunduğunu belirterek, yangının yüksek enerjiyle devam ettiğini söyledi.Çeber, “Amacımız yangının çevreye sirayet etmesini engellemek. Şu an 40’a yakın itfaiye aracı ve yaklaşık 100 itfaiye personeli görev yapıyor. İçeride kimse bulunmuyor, etkilenen yok. Allah’ın izniyle başka fabrikalara sıçramadan söndürmeye çalışıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/geliboluda-orman-yangini-buyuyor-bir-koy-tahliye-edildi-1098643361.html
türki̇ye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098653973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1671293b443b7dda7b7acd56355e5bb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan fabrikaya sıçradı

18:24 17.08.2025 (güncellendi: 18:31 17.08.2025)
© AA / Adsız GünebakanGaziantep yangın
Gaziantep yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
© AA / Adsız Günebakan
Abone ol
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki halı fabrikasına da sıçradı. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki halı fabrikasına sıçradı.
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 10 dönümlük alana kurulu fabrikada geri dönüşüm malzemeleri, elyaf ve petrol türevlerinin bulunduğunu belirterek, yangının yüksek enerjiyle devam ettiğini söyledi.
Çeber, “Amacımız yangının çevreye sirayet etmesini engellemek. Şu an 40’a yakın itfaiye aracı ve yaklaşık 100 itfaiye personeli görev yapıyor. İçeride kimse bulunmuyor, etkilenen yok. Allah’ın izniyle başka fabrikalara sıçramadan söndürmeye çalışıyoruz” dedi.
Çanakkale yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
TÜRKİYE
Gelibolu’da orman yangını büyüyor: Bazı köyler tahliye edildi
Dün, 18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала