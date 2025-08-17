https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/gaziantepte-geri-donusum-fabrikasinda-yangin-cikti-alevler-yan-fabrikaya-sicradi-1098653828.html

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan fabrikaya sıçradı

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan fabrikaya sıçradı

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki halı fabrikasına da sıçradı... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki halı fabrikasına sıçradı.Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 10 dönümlük alana kurulu fabrikada geri dönüşüm malzemeleri, elyaf ve petrol türevlerinin bulunduğunu belirterek, yangının yüksek enerjiyle devam ettiğini söyledi.Çeber, “Amacımız yangının çevreye sirayet etmesini engellemek. Şu an 40’a yakın itfaiye aracı ve yaklaşık 100 itfaiye personeli görev yapıyor. İçeride kimse bulunmuyor, etkilenen yok. Allah’ın izniyle başka fabrikalara sıçramadan söndürmeye çalışıyoruz” dedi.

