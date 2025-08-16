https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/geliboluda-orman-yangini-buyuyor-bir-koy-tahliye-edildi-1098643361.html

Gelibolu’da orman yangını büyüyor: Bazı köyler tahliye edildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Eceabat’a bağlı Yolağzı köyü tedbiren tahliye ediliyor. Yangına havadan 12 uçak, 12 helikopter ve karadan 94 arazöz, 3 dozer ile müdahale ediliyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı köyü tedbiren tahliye ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” dedi.Yangın, Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başladı. Bölgeye 12 uçak ve 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer ve 6 itfaiye aracı ile karadan müdahale ediliyor. Toplam 560 personel yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.TOMA araçları da yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, ekipler hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer, köy tahliyesinin güvenlik önlemleri kapsamında alındığını ve çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.Vali Toraman, açıklamasında Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini kaydetti.Bayramiç büyük ölçüde kontrol altındaSabah saatlerinde yapılan açıklamada, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı aktarıldı. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

