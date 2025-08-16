Türkiye
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/geliboluda-orman-yangini-buyuyor-bir-koy-tahliye-edildi-1098643361.html
Gelibolu’da orman yangını büyüyor: Bazı köyler tahliye edildi
Gelibolu’da orman yangını büyüyor: Bazı köyler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Eceabat’a bağlı Yolağzı köyü tedbiren tahliye ediliyor. Yangına havadan 12 uçak, 12 helikopter ve karadan 94 arazöz, 3 dozer ile müdahale ediliyor.
2025-08-16T18:38+0300
2025-08-16T19:31+0300
türki̇ye
türkiye
bayramiç
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098642922_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_e2c38a52689e14505d680949b4185e4c.jpg
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı köyü tedbiren tahliye ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” dedi.Yangın, Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başladı. Bölgeye 12 uçak ve 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer ve 6 itfaiye aracı ile karadan müdahale ediliyor. Toplam 560 personel yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.TOMA araçları da yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, ekipler hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer, köy tahliyesinin güvenlik önlemleri kapsamında alındığını ve çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.Vali Toraman, açıklamasında Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini kaydetti.Bayramiç büyük ölçüde kontrol altındaSabah saatlerinde yapılan açıklamada, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı aktarıldı. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/canakkale-bayramicte-orman-yangini-buyuk-olcude-kontrol-altina-alindi-1098637697.html
türki̇ye
bayramiç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098642922_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_ba9725cab14ab820949f29c044411877.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale orman yangını, gelibolu yangın, eceabat yolağzı tahliye, orman yangını müdahale, yangın ekipleri, arazöz, helikopter, yangın haberi, köy tahliyesi, şiddetli rüzgar
çanakkale orman yangını, gelibolu yangın, eceabat yolağzı tahliye, orman yangını müdahale, yangın ekipleri, arazöz, helikopter, yangın haberi, köy tahliyesi, şiddetli rüzgar

Gelibolu’da orman yangını büyüyor: Bazı köyler tahliye edildi

18:38 16.08.2025 (güncellendi: 19:31 16.08.2025)
© AA / Hasan AyÇanakkale yangın
Çanakkale yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
© AA / Hasan Ay
Abone ol
Çanakkale Gelibolu’da çıkan orman yangını nedeniyle Karainebeyli köyünün ve Eceabat’a bağlı Yolağzı köyünün tedbiren tahliye ediliyor. Çanakkale Valisi'nin yaptığı açıklamada havadan ve karadan müdahale sürdüğü bildirildi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı köyü tedbiren tahliye ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” dedi.
Yangın, Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başladı. Bölgeye 12 uçak ve 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer ve 6 itfaiye aracı ile karadan müdahale ediliyor. Toplam 560 personel yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.
TOMA araçları da yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, ekipler hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer, köy tahliyesinin güvenlik önlemleri kapsamında alındığını ve çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.
Vali Toraman, açıklamasında Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini kaydetti.

Bayramiç büyük ölçüde kontrol altında

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı aktarıldı.
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.
İzmir, Manisa, Uşak, Osmaniye, Gaziantep, Antalya, Çanakkale ve Edirne: Orman yangınlarında son durum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
TÜRKİYE
Çanakkale Bayramiç’te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı
07:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала