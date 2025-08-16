Türkiye
Orban’dan Alaska zirvesine ilişkin değerlendirme: ‘Dünya daha güvenli hale geldi’
Macaristan Başbakanı Orban, Alaska'da gerçekleşen Rusya-ABD Zirvesinin ardından dünyanın daha güvenli hale geldiğini ve ülkeler arasındaki işbirliğinin çöktüğü... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’daki görüşmeyi değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvenin ardından dünyanın daha güvenli hale geldiğini söyledi.Orban, sosyal medya paylaşımında, “Yıllardır, iki büyük nükleer gücün işbirliği çerçevesini yıkıp birbirlerine tehditler savurmasını izledik. Artık bu bitti. Dünya bugün dün olduğundan daha güvenli” ifadesini kullandı.
11:56 16.08.2025 (güncellendi: 12:00 16.08.2025)
Macaristan Başbakanı Orban, Alaska'da gerçekleşen Rusya-ABD Zirvesinin ardından dünyanın daha güvenli hale geldiğini ve ülkeler arasındaki işbirliğinin çöktüğü dönemin sona erdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’daki görüşmeyi değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvenin ardından dünyanın daha güvenli hale geldiğini söyledi.
Orban, sosyal medya paylaşımında, “Yıllardır, iki büyük nükleer gücün işbirliği çerçevesini yıkıp birbirlerine tehditler savurmasını izledik. Artık bu bitti. Dünya bugün dün olduğundan daha güvenli” ifadesini kullandı.
