Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/alaskadaki-gorusme-kesinlikle-onemli-bir-tarihi-an-1098639223.html
‘Alaska'daki görüşme kesinlikle önemli bir tarihi an’
‘Alaska'daki görüşme kesinlikle önemli bir tarihi an’
Sputnik Türkiye
Alaska Zirvesi’ni değerlendiren Çinli uzman Qian, görüşmenin stratejik bir ‘yeniden başlama’ fırsatı ve kesinlikle önemli bir tarihi an olduğunu belirtti. 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T09:26+0300
2025-08-16T09:30+0300
dünya
rusya
abd
çin
vladimir putin
donald trump
alaska
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635610_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_c5c1ddb0e5d98c3352741f87bbe88f9d.jpg
Güneybatı Jiaotong Üniversitesi Chahar Araştırma Merkezi ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi’nin araştırma görevlisi Qian Yaxu, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li medakişı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin temel sonucunun ilişkilerin ısınması olduğunu söyledi.ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesi en üst düzeyde gerçekleştiğine dikkat çeken Qian, “Trump, uçağın önündeki kırmızı halıda Putin’i şahsen karşıladı” diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/rus-senator-kosacevden-alaska-zirvesi-degerlendirmesi-putin-ve-trumpin-ortak-basarisi-1098637901.html
rusya
çin
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635610_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_2d364e5dc8705fedec83014e919eb699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, çin, vladimir putin, donald trump, alaska
rusya, abd, çin, vladimir putin, donald trump, alaska

‘Alaska'daki görüşme kesinlikle önemli bir tarihi an’

09:26 16.08.2025 (güncellendi: 09:30 16.08.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin-Trump basın açıklaması
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Alaska Zirvesi’ni değerlendiren Çinli uzman Qian, görüşmenin stratejik bir ‘yeniden başlama’ fırsatı ve kesinlikle önemli bir tarihi an olduğunu belirtti.
Güneybatı Jiaotong Üniversitesi Chahar Araştırma Merkezi ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi’nin araştırma görevlisi Qian Yaxu, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li medakişı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin temel sonucunun ilişkilerin ısınması olduğunu söyledi.
ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesi en üst düzeyde gerçekleştiğine dikkat çeken Qian, “Trump, uçağın önündeki kırmızı halıda Putin’i şahsen karşıladı” diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Görüşmenin genel atmosferi de yapıcıydı. Putin, ikili ilişkilerin ‘Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini’ belirtti, bu nedenle toplantının düzenlenmesinin kendisi bile gerilimi azaltmaya yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu zirvenin temel sonucunun ilişkilerin ısınması olduğu söylenebilir.
Ukrayna krizi, önde gelen devletlerin çıkar çatışmasının bir sonucuyken, toprak meselesi ana anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, ABD ve Rusya liderlerinin toplantısı, Ukrayna krizinin çözümünü kolaylaştırmada kesinlikle belirli bir rol oynayacak. Özellikle, kapalı birebir görüşmeden üçlü çalışma grubu formatına geçiş belirleyici nitelikte. Bu daha fazla diyaloğun temelini oluşturuyor.
ABD-Rusya ilişkilerindeki ısınmanın gerçekten de büyük stratejik öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bu, iki liderin dört yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmesi ve bir Rus devlet başkanının on yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyaretti. Bu, Batı'nın Rusya'yı izole etme çabalarının başarısızlığına işaret ediyor. Zirveden somut bir anlaşma çıkmasa da, Alaska'daki görüşme stratejik bir ‘yeniden başlama’ fırsatı ve kesinlikle önemli bir tarihi an oldu.
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
DÜNYA
Rus Senatör Kosaçev’den Alaska Zirvesi değerlendirmesi: ‘Putin ve Trump’ın ortak başarısı’
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала