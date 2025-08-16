‘Alaska'daki görüşme kesinlikle önemli bir tarihi an’
09:26 16.08.2025 (güncellendi: 09:30 16.08.2025)
Alaska Zirvesi’ni değerlendiren Çinli uzman Qian, görüşmenin stratejik bir ‘yeniden başlama’ fırsatı ve kesinlikle önemli bir tarihi an olduğunu belirtti.
Güneybatı Jiaotong Üniversitesi Chahar Araştırma Merkezi ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi’nin araştırma görevlisi Qian Yaxu, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li medakişı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin temel sonucunun ilişkilerin ısınması olduğunu söyledi.
ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesi en üst düzeyde gerçekleştiğine dikkat çeken Qian, “Trump, uçağın önündeki kırmızı halıda Putin’i şahsen karşıladı” diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Görüşmenin genel atmosferi de yapıcıydı. Putin, ikili ilişkilerin ‘Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini’ belirtti, bu nedenle toplantının düzenlenmesinin kendisi bile gerilimi azaltmaya yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu zirvenin temel sonucunun ilişkilerin ısınması olduğu söylenebilir.
Ukrayna krizi, önde gelen devletlerin çıkar çatışmasının bir sonucuyken, toprak meselesi ana anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, ABD ve Rusya liderlerinin toplantısı, Ukrayna krizinin çözümünü kolaylaştırmada kesinlikle belirli bir rol oynayacak. Özellikle, kapalı birebir görüşmeden üçlü çalışma grubu formatına geçiş belirleyici nitelikte. Bu daha fazla diyaloğun temelini oluşturuyor.
ABD-Rusya ilişkilerindeki ısınmanın gerçekten de büyük stratejik öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bu, iki liderin dört yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmesi ve bir Rus devlet başkanının on yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyaretti. Bu, Batı'nın Rusya'yı izole etme çabalarının başarısızlığına işaret ediyor. Zirveden somut bir anlaşma çıkmasa da, Alaska'daki görüşme stratejik bir ‘yeniden başlama’ fırsatı ve kesinlikle önemli bir tarihi an oldu.