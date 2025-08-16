ABD-Rusya ilişkilerindeki ısınmanın gerçekten de büyük stratejik öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bu, iki liderin dört yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmesi ve bir Rus devlet başkanının on yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyaretti. Bu, Batı'nın Rusya'yı izole etme çabalarının başarısızlığına işaret ediyor. Zirveden somut bir anlaşma çıkmasa da, Alaska'daki görüşme stratejik bir ‘yeniden başlama’ fırsatı ve kesinlikle önemli bir tarihi an oldu.