3. Ordu Komutanlığı’na atanan Orgeneral Kemal Yeni, emeklilik dilekçesi verdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında çalışmalarını tamamlayan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarıyla 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Genelkurmay 2. Başkanı... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

3. Ordu Komutanlığı’na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni’nin dün itibarıyla emekli işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın YAŞ kararları çerçevesinde sürpriz biçimde emekliliğe sevk edilmesinden sonra, Gürak’ın karargahtaki sağ kolu olarak görev yapan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de aynı atamalar çerçevesinde Ankara’dan tayin edildi. Orgeneral Yeni’nin YAŞ’taki görev yeri Erzincan’da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı oldu.T24’ün askerî çevrelerden edindiği bilgiye göre; Orgeneral Yeni’nin 3. Ordu Komutanı olarak görevlendirilmesinden sonra Genelkurmay Başkanlığı’na “emeklilik” dilekçesi verdiği bilgisi kulislere yansıdı.Bilindiği üzere; Orgeneral Yeni, Ege Ordusu Komutanı’yken, Orgeneral Metin Gürak’ın Genelkurmay Başkanı olmasıyla beraber Ankara’da Genelkurmay 2. Başkanı olarak görevlendirildi. Gürak’ın YAŞ’ta emekli edilmesiyle birlikte, Yeni’nin tayini 3. Ordu Komutanlığı’na çıkarıldı.TSK çevrelerinde Gürak’ın yakın çalışma ekibi içinde bulunduğu ifade edilen Yeni’nin emekliliğini istemesinde, kendisinden kıdemsiz konumdaki Orgeneral Levent Ergün’ün, Malatya’da konuşlu 2. Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay 2. Başkanı olarak atanması kararının etkili olduğu askeri kaynaklarca ifade edildi.

