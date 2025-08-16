https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/meteorolojiden-istanbul-ve-12-il-icin-sari-kodlu-alarm-ruzgar-sanki-kasirga-gibi-esecek-1098637265.html
Meteoroloji’den İstanbul ve 12 il için sarı kodlu alarm: 'Rüzgar sanki kasırga gibi esecek'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte risk altındaki iller ve alınması gereken önlemler...
2025-08-16T06:59+0300
yaşam
kuzey ege
marmara bölgesi
balıkesir
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097508135_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_fa63280cb0b213498455bade971d0f82.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’nin kuzey kesimlerinde gün boyunca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-70 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.13 i̇l i̇çin “sarı” kodlu uyarıYetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinde “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.Risklere karşı uyarıMeteoroloji, vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kıyı kesimlerde deniz ulaşımı ve günlük yaşamın olumsuz etkilenebileceği vurgulandı.Sarı kod ne anlama geliyor?Sarı kod, hava durumu açısından “potansiyel tehlike” anlamına geliyor. Bu uyarı, günlük hayatın aksamamasına rağmen dikkat edilmesi gereken meteorolojik risklerin bulunduğunu ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/danimarkada-tren-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1098621309.html
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097508135_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_2f470a23f7301cfe693a9c91dd0acbbe.png
rüzgar, bugün rüzgar var mı, hava rüzgarlı mı, istanbul hava durumu, hava durumu, bugün hava nasıl olacak, sarı kodlu uyarı nedir, sarı kod nedir
Meteoroloji’den İstanbul ve 12 il için sarı kodlu alarm: 'Rüzgar sanki kasırga gibi esecek'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’nin kuzey kesimlerinde gün boyunca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-70 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.
13 i̇l i̇çin “sarı” kodlu uyarı
Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinde “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Meteoroloji, vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kıyı kesimlerde deniz ulaşımı ve günlük yaşamın olumsuz etkilenebileceği vurgulandı.
Sarı kod ne anlama geliyor?
Sarı kod, hava durumu açısından “potansiyel tehlike” anlamına geliyor. Bu uyarı, günlük hayatın aksamamasına rağmen dikkat edilmesi gereken meteorolojik risklerin bulunduğunu ifade ediyor.