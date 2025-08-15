Türkiye
Moldova’da parlamento seçimlerinin sonuçları iptal edilebilir
Moldova’da parlamento seçimlerinin sonuçları iptal edilebilir
Moldova Parlamentosu Milletvekili Vasiliy Bolya, parlamento seçimlerinin tekrarlanabileceğini söyledi. 15.08.2025
Moldova'da parlamento seçimlerinin sonuçları iptal edilebilir

Moldova Parlamentosu Milletvekili Vasiliy Bolya, hükümetin parlamentoda çoğunluğu elde edememesi durumunda parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal edebileceğini veya yeniden seçim düzenleyebileceğini söyledi.
Bolya, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Eğer Devlet Başkanı Maya Sandu liderliğindeki ‘Eylem ve Dayanışma’ partisi ve kendi belirlediği adayları çoğunluğu sağlayamazsa, seçimler geçersiz sayılabilir veya doğru sonuç elde edilene kadar yeniden seçimler yapılabilir. Bu artık demokrasi değil, açık bir diktatörlüktür” ifadelerini kullandı.
Milletvekili, hükümetin toplumu korkutmak için 'uydurulmuş tehditler' kullandığını belirtti. Bolya, vatandaşlara AB ile vizesiz rejimin kaldırılabileceği veya Rus askerlerinin ülkeye girebileceği yönünde endişeler aşılandığını aktardı.
Bolya, “Bütün bunlar daha çok bir bahane veya gerekçe gibi görünüyor. Ama yalan sonsuza kadar sürmez. 28 Eylül’de halk, uydurma hikayelerle artık manipüle edilemeyeceklerini gösterecek. O zaman ülkede her şey değişecek” dedi.
İngiliz politikacı Londra'yı Rusya ile barışa davet etti
