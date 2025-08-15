İngiliz politikacı Londra'yı Rusya ile barışa davet etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/ingiliz-politikaci-londrayi-rusya-ile-barisa-davet-etti-1098600632.html
İngiliz politikacı Kurtin, Londra'yı Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi için çağrıda bulundu. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
İngiliz sağ popülist parti “Miras”ın lideri David Kurtin, Rusya-ABD zirvesi öncesinde Londra'yı Rusya ile barış ve diplomatik ve ticari ilişkilerin normalleşmesi için çağrıda bulundu.Kurtin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma Rusya bayrağının fotoğrafını da ekleyerek, “Rusya ile barış. Ülkemiz, Ukrayna'daki çatışmanın yatışmasını sağlamak ve Rusya ile normal diplomatik ve ticari ilişkileri yeniden kurmak için çaba göstermelidir” diye yazdı.Daha önce İngiltere yetkilileri, Londra'nın Kiev'e vereceği askeri desteğin 2025 yılında rekor bir rakam olan 4.5 milyar sterlin olacağını açıklamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmiş, ABD ve NATO, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde personel eğitimi de vererek çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu söylemişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump 15 Ağustos'ta görüşmelerde bulunacak. İki liderin buluşması Alaska'daki Elmendorf-Richardson askeri üssünde gerçekleşecek.
