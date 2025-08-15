https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/bilim-dunyasini-sasirtan-kesif-tip-1-diyabetin-bilinmeyen-alt-formu-genclerde-goruldu-1098607186.html

Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Tip 1 diyabetin bilinmeyen alt formu gençlerde görüldü

Sputnik Türkiye

Sahraaltı Afrika ülkelerindeki tip 1 diyabet teşhisi konulmuş gençler arasında yapılan testlerde, gençlerin çoğunun otoimmün belirtileri ve genetik risk faktörleri taşımayan yeni bir diyabet alt tipine sahip olduğu tespit edildi

Sahraaltı Afrika ülkelerindeki gençler arasında tip 1 diyabet teşhisi konulan bireylerin yaklaşık yüzde 65’inde, bağışıklık sistemini gösteren otoantikorlar veya tip 1 diyabetle ilişkili genetik riskler bulunmadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar bu bulgunun, Afrika’da gençler arasında daha önce tanımlanmamış, otoimmün olmayan bir diyabet alt tipinin varlığını işaret ettiğini söyledi.Genetik riskleri tip 1 diyabete göre daha düşükİngiltere Exeter Üniversitesi’nden Jean Claude Njabou Katte ve ekibi, Uganda, Kamerun ve Güney Afrika’dan 894 gencin verilerini analiz etti. Araştırmada, gençlerin sadece yüzde 35’inin tip 1 diyabete özgü otoantikorlar taşıdığı ve bu grubun genetik olarak yüksek risk altında olduğu belirlendi. Geri kalan yüzde 65’lik grup ise otoantikor taşımıyor, daha yüksek insülin seviyelerine sahip ve tip 1 diyabet riski, sağlıklı bireylere göre hala yüksek olsa da genetik riskleri daha düşük. Araştırmacılar, bu alt tipin tedavi yaklaşımlarında farklılık gerektirebileceğini belirtiyor. Şu an için insülin tedavisi uygulanırken, bu yeni formun kesin nedeni ve en uygun tedavi stratejileri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Araştırmanın ayrıca, bazı Afrikalı ve Amerikan siyahi gençlerde de benzer bir alt tipin gözlendiği ve genetik ile çevresel faktörlerin bu durumun ortaya çıkmasında rol oynayabileceği vurgulandı.Son yıllarda diyabetin farklı alt tipleri keşfedildiSon yıllarda diyabetin farklı alt tipleri keşfedildi. Bunlar, hastalığın daha doğru tanı ve tedavi edilmesine olanak tanıyor. Örneğin, tip 5 diyabet, genellikle yetersiz beslenme ve genetik yatkınlıkla ilişkili olarak genç ve zayıf bireylerde görülüyor ve özel beslenme stratejileri ve mikro besin takviyeleri ile yönetilebiliyor.Bir diğer örnek ise tip 1.5 diyabet, diğer adıyla LADA, yetişkinlerde yavaş ilerleyen bir otoimmün diyabet türü olmasıyla biliniyor ve genelde 30 yaş civarında ortaya çıkıyor. Ketozis eğilimli diyabet, pankreas kaynaklı diyabet, diyabetin alt türlerine örnek olarak gösterilebilir.

