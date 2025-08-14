Türkiye
Sudan'da kolera salgını: 40 kişi öldü, binlerce kişi risk altında
Sudan’da kolera salgını: 40 kişi öldü, binlerce kişi risk altında
Sudan’ın Darfur bölgesinde yıllardır görülmemiş bir kolera salgını yaşanıyor. Çatışmalar ve yerinden edilmeler, halkı ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Sudan’ın Darfur bölgesinde kolera salgını alarm veriyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), sadece son hafta içinde 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. MSF ekipleri aynı dönemde 2 bin 300’den fazla hastayı tedavi etti.MSF yetkilileri 'Tam kapsamlı bir savaşın ortasında Sudan halkı şimdi de yıllardır ülkenin gördüğü en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya' diyor.Kirli su ve çatışmalar birleşinceKolera, kirli su ve gıda yoluyla bulaşan ölümcül bir hastalık. Tedavi edilmezse saatler içinde ölüme yol açabiliyor. Basit sıvı tedavisi veya antibiyotikle hayatta kalmak mümkün.MSF’ye göre milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve temiz suya ulaşamıyor. Kuzey Darfur’un Tawila bölgesinde, çatışmalardan kaçan yaklaşık 380 bin kişi, kişi başı günlük sadece 3 litre suyla yetinmek zorunda. Bu miktar, acil ihtiyacın yarısı kadar.Salgın hızla yayılıyorOrdu Mart ayında Hartum’u yeniden ele geçirdiğinden beri, Darfur’daki çatışmalar yoğunlaştı. Hızlı Müdahale Kuvvetleri (RSF), bölgedeki son büyük şehir el-Fasher’ı ele geçirmeye çalışıyor. BM’ye göre, siviller kritik koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.MSF Sudan Misyonu Başkanı Tuna Türkmen durumu şöyle özetliyor:
Sudan’da kolera salgını: 40 kişi öldü, binlerce kişi risk altında

16:30 14.08.2025
© UNICEF / Abdou Ali
Nijer'de kolera salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© UNICEF / Abdou Ali
Abone ol
Sudan’ın Darfur bölgesinde yıllardır görülmemiş bir kolera salgını yaşanıyor. Çatışmalar ve yerinden edilmeler, halkı ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya bıraktı. Yetkililer, 'Savaş mağdurları önlenebilir bir hastalıktan ölüme terk edilmemeli' diyor.
Sudan’ın Darfur bölgesinde kolera salgını alarm veriyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), sadece son hafta içinde 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. MSF ekipleri aynı dönemde 2 bin 300’den fazla hastayı tedavi etti.

MSF yetkilileri 'Tam kapsamlı bir savaşın ortasında Sudan halkı şimdi de yıllardır ülkenin gördüğü en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya' diyor.

Kirli su ve çatışmalar birleşince

Kolera, kirli su ve gıda yoluyla bulaşan ölümcül bir hastalık. Tedavi edilmezse saatler içinde ölüme yol açabiliyor. Basit sıvı tedavisi veya antibiyotikle hayatta kalmak mümkün.

MSF’ye göre milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve temiz suya ulaşamıyor. Kuzey Darfur’un Tawila bölgesinde, çatışmalardan kaçan yaklaşık 380 bin kişi, kişi başı günlük sadece 3 litre suyla yetinmek zorunda. Bu miktar, acil ihtiyacın yarısı kadar.

Salgın hızla yayılıyor

Ordu Mart ayında Hartum’u yeniden ele geçirdiğinden beri, Darfur’daki çatışmalar yoğunlaştı. Hızlı Müdahale Kuvvetleri (RSF), bölgedeki son büyük şehir el-Fasher’ı ele geçirmeye çalışıyor. BM’ye göre, siviller kritik koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.
MSF Sudan Misyonu Başkanı Tuna Türkmen durumu şöyle özetliyor:

Salgın artık sadece göçmen kamplarını değil, Darfur eyaletlerindeki birçok yerleşim birimini ve ötesini etkiliyor. Savaşın mağdurları, önlenebilir bir hastalıktan ölüme terk edilmemeli.

