https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/sudanda-kolera-salgini-40-kisi-oldu-binlerce-kisi-risk-altinda-1098594952.html

Sudan’da kolera salgını: 40 kişi öldü, binlerce kişi risk altında

Sudan’da kolera salgını: 40 kişi öldü, binlerce kişi risk altında

Sputnik Türkiye

Sudan’ın Darfur bölgesinde yıllardır görülmemiş bir kolera salgını yaşanıyor. Çatışmalar ve yerinden edilmeler, halkı ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T16:30+0300

2025-08-14T16:30+0300

2025-08-14T16:30+0300

sağlik

sudan

darfur

sınır tanımayan doktorlar (msf)

hızlı destek güçleri (rsf)

kolera

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/04/1048602231_0:73:700:467_1920x0_80_0_0_286c8e0076e2e4134149ce57008c8496.jpg

Sudan’ın Darfur bölgesinde kolera salgını alarm veriyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), sadece son hafta içinde 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. MSF ekipleri aynı dönemde 2 bin 300’den fazla hastayı tedavi etti.MSF yetkilileri 'Tam kapsamlı bir savaşın ortasında Sudan halkı şimdi de yıllardır ülkenin gördüğü en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya' diyor.Kirli su ve çatışmalar birleşinceKolera, kirli su ve gıda yoluyla bulaşan ölümcül bir hastalık. Tedavi edilmezse saatler içinde ölüme yol açabiliyor. Basit sıvı tedavisi veya antibiyotikle hayatta kalmak mümkün.MSF’ye göre milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve temiz suya ulaşamıyor. Kuzey Darfur’un Tawila bölgesinde, çatışmalardan kaçan yaklaşık 380 bin kişi, kişi başı günlük sadece 3 litre suyla yetinmek zorunda. Bu miktar, acil ihtiyacın yarısı kadar.Salgın hızla yayılıyorOrdu Mart ayında Hartum’u yeniden ele geçirdiğinden beri, Darfur’daki çatışmalar yoğunlaştı. Hızlı Müdahale Kuvvetleri (RSF), bölgedeki son büyük şehir el-Fasher’ı ele geçirmeye çalışıyor. BM’ye göre, siviller kritik koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.MSF Sudan Misyonu Başkanı Tuna Türkmen durumu şöyle özetliyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/bae-havaalanlari-sudan-ucuslarini-kabul-etmeme-karari-aldi-1098410232.html

sudan

darfur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sudan, darfur, sınır tanımayan doktorlar (msf), hızlı destek güçleri (rsf), kolera