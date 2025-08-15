https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/bakan-yerlikaya-balikesirde-depremzedeleri-ziyaret-etti-831-bolum-yikik-ve-agir-hasarli-1098621036.html

Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de depremzedeleri ziyaret etti: '831 bölüm yıkık ve ağır hasarlı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde 831 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı tespit edildi.10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremzedeleri ziyaret etti. Depremden etkilenen Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı mahallelerine giden Bakan Yerlikaya, halkla görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.Bakan Yerlikaya, 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olduğu 45 mahalledeki halka konteyner veya kira desteği seçeneklerinin sunulduğunu belirterek, 146 konteynerin kurulumunun tamamlandığını duyurdu.Depremden etkilenen ailelere bugüne kadar 7 milyon 565 bin lira ödeme yapıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, Manisa’da da 10 milyon lira ödenek ve 30 konteyner gönderildiğini söyledi.

