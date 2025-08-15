https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/bakan-yerlikaya-balikesirde-depremzedeleri-ziyaret-etti-831-bolum-yikik-ve-agir-hasarli-1098621036.html
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de depremzedeleri ziyaret etti: '831 bölüm yıkık ve ağır hasarlı'
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de depremzedeleri ziyaret etti: '831 bölüm yıkık ve ağır hasarlı'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T20:10+0300
2025-08-15T20:10+0300
2025-08-15T20:10+0300
türki̇ye
balıkesir
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
i̇çişleri bakanlığı
ali yerlikaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098620591_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_608d0126a5b599967605c9e706c22325.jpg
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde 831 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı tespit edildi.10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremzedeleri ziyaret etti. Depremden etkilenen Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı mahallelerine giden Bakan Yerlikaya, halkla görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.Bakan Yerlikaya, 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olduğu 45 mahalledeki halka konteyner veya kira desteği seçeneklerinin sunulduğunu belirterek, 146 konteynerin kurulumunun tamamlandığını duyurdu.Depremden etkilenen ailelere bugüne kadar 7 milyon 565 bin lira ödeme yapıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, Manisa’da da 10 milyon lira ödenek ve 30 konteyner gönderildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/afad-duyurdu-balikesir-sindirgida-4-buyuklugunde-deprem-1098612765.html
türki̇ye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098620591_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d9b4eefa1e85563fc83d7d879ac4ddf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇çişleri bakanlığı, ali yerlikaya
balıkesir, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇çişleri bakanlığı, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de depremzedeleri ziyaret etti: '831 bölüm yıkık ve ağır hasarlı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, şu ana kadar 831 bağımsız bölümün 'yıkık ve ağır hasarlı' olarak belirlendiğini, bunlardan 44’ünün metruk bina olduğunu kaydetti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde 831 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı tespit edildi.
10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremzedeleri ziyaret etti. Depremden etkilenen Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı mahallelerine giden Bakan Yerlikaya, halkla görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Bakan Yerlikaya, 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olduğu 45 mahalledeki halka konteyner veya kira desteği seçeneklerinin sunulduğunu belirterek, 146 konteynerin kurulumunun tamamlandığını duyurdu.
Depremden etkilenen ailelere bugüne kadar 7 milyon 565 bin lira ödeme yapıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, Manisa’da da 10 milyon lira ödenek ve 30 konteyner gönderildiğini söyledi.