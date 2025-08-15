https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/afad-duyurdu-balikesir-sindirgida-4-buyuklugunde-deprem-1098612765.html

AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.06’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.19 kilometre olarak açıklandı.6.1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştıBölgede geçtiğimiz hafta, 10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Geniş bir alanda hissedilen depremde, Sındırgı ilçe merkezindeki bir bina ile kırsal kesimde 12’si metruk olmak üzere 15 yapı yıkılmıştı.AFAD verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Depremin ardından bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalar başlatılmıştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirmişti.Artçı sarsıntılar sürüyorAFAD ve ilgili kurumlar bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü açıkladı. Vatandaşların riskli binalara girmemeleri ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi.

