Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/afad-duyurdu-balikesir-sindirgida-4-buyuklugunde-deprem-1098612765.html
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.06’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki büyük depremin ardından bölgede... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T12:35+0300
2025-08-15T12:35+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
balıkesir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.06’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.19 kilometre olarak açıklandı.6.1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştıBölgede geçtiğimiz hafta, 10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Geniş bir alanda hissedilen depremde, Sındırgı ilçe merkezindeki bir bina ile kırsal kesimde 12’si metruk olmak üzere 15 yapı yıkılmıştı.AFAD verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Depremin ardından bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalar başlatılmıştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirmişti.Artçı sarsıntılar sürüyorAFAD ve ilgili kurumlar bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü açıkladı. Vatandaşların riskli binalara girmemeleri ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/depremde-35-kisi-hayatini-kaybetmisti-ezgi-apartmanina-iliskin-davada-yakalanan-2-firari-sanik-1098595144.html
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika deprem, deprem mi oldu, balıkesir son dakika, deprem son dakika, 15 ağustos depremler
son dakika deprem, deprem mi oldu, balıkesir son dakika, deprem son dakika, 15 ağustos depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

12:35 15.08.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.06’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre depremin derinliği 10.19 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.06’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.19 kilometre olarak açıklandı.

6.1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı

Bölgede geçtiğimiz hafta, 10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Geniş bir alanda hissedilen depremde, Sındırgı ilçe merkezindeki bir bina ile kırsal kesimde 12’si metruk olmak üzere 15 yapı yıkılmıştı.
AFAD verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Depremin ardından bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalar başlatılmıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirmişti.

Artçı sarsıntılar sürüyor

AFAD ve ilgili kurumlar bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü açıkladı. Vatandaşların riskli binalara girmemeleri ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi.
Ezgi Apartmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
TÜRKİYE
Depremde 35 kişi hayatını kaybetmişti: Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada yakalanan 2 firari sanık tutuklandı
Dün, 16:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала