Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi... 15.08.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_7:0:707:394_1920x0_80_0_0_d1af7f082b7d6205e20d1e03ce7c31ef.png
Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15’i ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 8 zanlının tutuklanmasına, 5’inin adli kontrol şartıyla, 2’sinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
22:48 15.08.2025 (güncellendi: 22:50 15.08.2025)
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15’i ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 8 zanlının tutuklanmasına, 5’inin adli kontrol şartıyla, 2’sinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.