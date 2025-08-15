https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/antalya-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-8-kisi-tutuklandi-1098625199.html

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T22:48+0300

2025-08-15T22:48+0300

2025-08-15T22:50+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_7:0:707:394_1920x0_80_0_0_d1af7f082b7d6205e20d1e03ce7c31ef.png

Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15’i ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 8 zanlının tutuklanmasına, 5’inin adli kontrol şartıyla, 2’sinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

2025

SON HABERLER

Sputnik Türkiye

