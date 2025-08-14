https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/depremde-35-kisi-hayatini-kaybetmisti-ezgi-apartmanina-iliskin-davada-yakalanan-2-firari-sanik-1098595144.html
Depremde 35 kişi hayatını kaybetmişti: Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada yakalanan 2 firari sanık tutuklandı
2025-08-14T16:43+0300
2025-08-14T16:43+0300
2025-08-14T16:43+0300
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen deprem soruşturmaları kapsamında, firari sanıkların yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Ekipler, 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan iki sanık, Kahramanmaraş Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiler.İddianamedenKahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.Tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve fenni mesul M.T. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenirken, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen deprem soruşturmaları kapsamında, firari sanıkların yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Ekipler, 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan iki sanık, Kahramanmaraş Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve fenni mesul M.T. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenirken, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.