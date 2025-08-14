https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/iskandinavya-kavruluyor-hicbir-ulke-guvende-degil-1098587222.html

İskandinavya kavruluyor: 'Hiçbir ülke güvende değil'

Kuzeyin serin ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya, tarihlerinin en uzun sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. 22 gün boyunca 30°C’nin altına... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

İskandinavya'da normalde yazın 20°C civarında seyreden sıcaklıklar, bu yıl 30°C’yi aştı. Finlandiya’da art arda 22 gün, İsveç’te ise 10 gece boyunca sıcaklık 20°C’nin altına inmedi. Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın sakinleri, bu kadar uzun süren sıcak günlere alışık değil. Evler, hastaneler ve yaşlı bakım merkezleri aşırı ısındı; bazı ameliyatlar iptal edildi.Aşırı sıcaklar, açık hava yüzmelerini artırdı; en az 60 kişi boğuldu. Orman yangınları yüzlerce noktada başladı, zehirli alg patlamaları göl ve denizleri kapladı.Bilim insanları, bu sıcak hava dalgasının iklim krizi nedeniyle en az 10 kat daha olası hale geldiğini söylüyor.Yabani hayvanlar sıcağa dayanamadıSıcaktan ölen ren geyikleri görüldü, bazıları gölge bulmak için kasabalara indi. Yerel halk, tünellerde serinlemeye çalışan hayvanlar konusunda uyarıldı.Kızıl Haç’tan Maja Vahlberg gözlemini şöyle aktardı:Bilim insanlarından sert uyarıBilim insanları, küçük sıcaklık artışlarının bile büyük fark yarattığını vurguluyor: 2018’e kıyasla dünya sadece 0,2°C ısındı, ama bu bile bu yılki felaketi iki kat olası hale getirdi.Imperial College London’dan Prof. Friederike Otto:Norveç Meteoroloji Enstitüsü’nden Amalie Skålevåg:

