https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/meteorolojiden-kritik-uyari-firtina-ve-kavurucu-sicaklara-dikkat-1098580124.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Fırtına ve kavurucu sıcaklara dikkat

Meteoroloji'den kritik uyarı: Fırtına ve kavurucu sıcaklara dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 14 Ağustos 2025 için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

2025-08-14T07:00+0300

2025-08-14T07:00+0300

2025-08-14T07:12+0300

yaşam

kuzey ege

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

fırtına

şiddetli rüzgar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_045ab29bd3c57012a152992f24eedbab.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı iç bölgelerde zaman zaman bulut yoğunluğu artarken, ülkenin batı ve güney kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyorMGM’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı ve açık alanlarda olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Sıcaklıklar Güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/is-insani-halit-yukayi-arama-calismalari-suruyor-yakin-arkadasi-seda-bakan-paylasti-1098570147.html

kuzey ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji uyarısı, 14 ağustos 2025 hava durumu, fırtına uyarısı, kavurucu sıcaklar, kuvvetli rüzgar, hava tahmini, sıcaklık artışı