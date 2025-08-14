Meteoroloji'den kritik uyarı: Fırtına ve kavurucu sıcaklara dikkat

Türkiye
Meteoroloji, 14 Ağustos 2025 için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı iç bölgelerde zaman zaman bulut yoğunluğu artarken, ülkenin batı ve güney kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyorMGM’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı ve açık alanlarda olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Sıcaklıklar Güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
14 Ağustos 2025 Perşembe günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise açık hava bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarlar yer yer fırtına hızına ulaşacak. Güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı iç bölgelerde zaman zaman bulut yoğunluğu artarken, ülkenin batı ve güney kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor

MGM’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı ve açık alanlarda olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar Güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık
