Eyüpspor açıkladı: Kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oldu
Eyüpspor, kaleci Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) takımıyla resmi anlaşmaya varıldığını açıkladı.
2025-08-14T21:31+0300
Eyüpspor, kaleci Berke Özer’in Lille OSC’ye 5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Lille OSC’nin Eyüpspor’a 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.25 yaşındaki milli eldiven, geride kalan iki sezonda Eyüpspor formasıyla toplam 65 maçta görev yapmıştı.
2025
Kulüpten yapılan açıklamada, Lille OSC'nin Eyüpspor'a 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.
