Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/eyupspor-acikladi-kaleci-berke-ozerin-yeni-takimi-belli-oldu-1098599022.html
Eyüpspor açıkladı: Kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oldu
Eyüpspor açıkladı: Kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Eyüpspor, kaleci Berke Özer’in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) takımıyla resmi anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T21:31+0300
2025-08-14T21:31+0300
spor
kaleci
en iyi kaleci
milli
milli takım
a milli futbol takımı
eyüpspor
maç
tarihi maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098598851_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b8632714276e9310b4fb745e1c361473.jpg
Eyüpspor, kaleci Berke Özer’in Lille OSC’ye 5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Lille OSC’nin Eyüpspor’a 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.25 yaşındaki milli eldiven, geride kalan iki sezonda Eyüpspor formasıyla toplam 65 maçta görev yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/tff-duyurdu-besiktas-samsunspor-ve-basaksehirin-lig-maclari-ertelendi-1098598361.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098598851_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e60f98bdf070eef037f0c611961e696a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaleci, en iyi kaleci, milli, milli takım, a milli futbol takımı, eyüpspor, maç, tarihi maç, maç yayını
kaleci, en iyi kaleci, milli, milli takım, a milli futbol takımı, eyüpspor, maç, tarihi maç, maç yayını

Eyüpspor açıkladı: Kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

21:31 14.08.2025
© AABerke Özer
Berke Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© AA
Abone ol
Eyüpspor, kaleci Berke Özer’in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) takımıyla resmi anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Lille OSC’nin Eyüpspor’a 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.
Eyüpspor, kaleci Berke Özer’in Lille OSC’ye 5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Lille OSC’nin Eyüpspor’a 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.
25 yaşındaki milli eldiven, geride kalan iki sezonda Eyüpspor formasıyla toplam 65 maçta görev yapmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
SPOR
TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi
20:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала