https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/eyupspor-acikladi-kaleci-berke-ozerin-yeni-takimi-belli-oldu-1098599022.html

Eyüpspor açıkladı: Kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Eyüpspor açıkladı: Kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Sputnik Türkiye

Eyüpspor, kaleci Berke Özer’in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) takımıyla resmi anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T21:31+0300

2025-08-14T21:31+0300

2025-08-14T21:31+0300

spor

kaleci

en iyi kaleci

milli

milli takım

a milli futbol takımı

eyüpspor

maç

tarihi maç

maç yayını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098598851_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b8632714276e9310b4fb745e1c361473.jpg

Eyüpspor, kaleci Berke Özer’in Lille OSC’ye 5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Lille OSC’nin Eyüpspor’a 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.25 yaşındaki milli eldiven, geride kalan iki sezonda Eyüpspor formasıyla toplam 65 maçta görev yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/tff-duyurdu-besiktas-samsunspor-ve-basaksehirin-lig-maclari-ertelendi-1098598361.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaleci, en iyi kaleci, milli, milli takım, a milli futbol takımı, eyüpspor, maç, tarihi maç, maç yayını