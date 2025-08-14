https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/avrupanin-en-buyugu-belli-oldu-mac-oncesi-acilan-pankart-dikkat-cekti-1098582000.html

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu: Maç öncesi açılan pankart dikkat çekti

Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmada Tottenham'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maç... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Süper Kupa finali maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Tottenham takımları, dün akşam (13 Ağustos) İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda karşılaştı.50. UEFA Süper Kupa maçında geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmada Tottenham'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Penaltılarda PSG'ye kupayı kazandıran golü Nuno Mendes attı.Maç öncesinde sahada "Çocukları öldürmeyi durdurun, sivilleri öldürmeyi durdurun" pankartı açıldı. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından ise "Udine'deki UEFA Süper Kupası'ndan mesaj çok açık ve net. Bir pankart. Bir çağrı" ifadeleri yer alan mesaj paylaşıldı.

