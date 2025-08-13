https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/japonyada-boks-trajedisi-ayni-etkinlikte-iki-boksor-oldu-ringin-kurallari-degisiyor-1098567844.html

Japonya'da boks trajedisi: Aynı etkinlikte iki boksör öldü, 'ringin kuralları' değişiyor

Tokyo’da aynı etkinlikte ringe çıkan iki boksör, beyin yaralanmaları sonucu hayatını kaybetti. Japonya Boks Komisyonu, trajedilerin ardından hızlı kilo kaybı... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Japonya, başkenti Tokyo'daki Korakuen Hall’da 2 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikte iki boksörün hayatını kaybetmesini konuşuyor. Farklı maçlarda yarışan, süper tüy siklet Shigetoshi Kotari ve hafif siklet Hiromasa Urakawa, geçirdikleri beyin hasarının ardından hayatlarını kaybetmesinin ardından Japonya Boks Komisyonu harekete geçti.28 yaşındaki Kotari, 12 rauntluk ünvan maçının ardından subdural hematom teşhisiyle acil beyin ameliyatına alındı ancak kurtarılamadı. Diğer boksör Urakawa ise Yoji Saito ile çıktığı karşılamada aldığı darbeler sonrası komaya girdi, ertesi gün öldüğü duyuruldu.Bu ölümler, dünya boks camiasını derinden etkiledi ve sporda güvenliği yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman şu ifadeleri kullandı:Yeni önlemler kapıdaJaponya Boks Komisyonu, yaşanan ölümlerin ardından acil bir toplantı yaparak sert tedbirler aldı. Bu kapsamda;

