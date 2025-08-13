Türkiye
Japonya'da boks trajedisi: Aynı etkinlikte iki boksör öldü, 'ringin kuralları' değişiyor
Japonya'da boks trajedisi: Aynı etkinlikte iki boksör öldü, 'ringin kuralları' değişiyor
Tokyo’da aynı etkinlikte ringe çıkan iki boksör, beyin yaralanmaları sonucu hayatını kaybetti. Japonya Boks Komisyonu, trajedilerin ardından hızlı kilo kaybı... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Japonya, başkenti Tokyo'daki Korakuen Hall’da 2 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikte iki boksörün hayatını kaybetmesini konuşuyor. Farklı maçlarda yarışan, süper tüy siklet Shigetoshi Kotari ve hafif siklet Hiromasa Urakawa, geçirdikleri beyin hasarının ardından hayatlarını kaybetmesinin ardından Japonya Boks Komisyonu harekete geçti.28 yaşındaki Kotari, 12 rauntluk ünvan maçının ardından subdural hematom teşhisiyle acil beyin ameliyatına alındı ancak kurtarılamadı. Diğer boksör Urakawa ise Yoji Saito ile çıktığı karşılamada aldığı darbeler sonrası komaya girdi, ertesi gün öldüğü duyuruldu.Bu ölümler, dünya boks camiasını derinden etkiledi ve sporda güvenliği yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman şu ifadeleri kullandı:Yeni önlemler kapıdaJaponya Boks Komisyonu, yaşanan ölümlerin ardından acil bir toplantı yaparak sert tedbirler aldı. Bu kapsamda;
Tokyo’da aynı etkinlikte ringe çıkan iki boksör, beyin yaralanmaları sonucu hayatını kaybetti. Japonya Boks Komisyonu, trajedilerin ardından hızlı kilo kaybı ve tıbbi müdahale konularında sert tedbirler aldı.
Japonya, başkenti Tokyo'daki Korakuen Hall’da 2 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikte iki boksörün hayatını kaybetmesini konuşuyor. Farklı maçlarda yarışan, süper tüy siklet Shigetoshi Kotari ve hafif siklet Hiromasa Urakawa, geçirdikleri beyin hasarının ardından hayatlarını kaybetmesinin ardından Japonya Boks Komisyonu harekete geçti.
28 yaşındaki Kotari, 12 rauntluk ünvan maçının ardından subdural hematom teşhisiyle acil beyin ameliyatına alındı ancak kurtarılamadı. Diğer boksör Urakawa ise Yoji Saito ile çıktığı karşılamada aldığı darbeler sonrası komaya girdi, ertesi gün öldüğü duyuruldu.
Bu ölümler, dünya boks camiasını derinden etkiledi ve sporda güvenliği yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman şu ifadeleri kullandı:

Boks dünyası, Japonya'da aynı gecede ringe çıkan iki boksörün trajik ölümleri nedeniyle şokta ve derin üzüntü içinde. Huzur içinde uyusunlar ve ilhamları, tüm dünyadaki boksörleri korumanın yollarını bulmak için hepimize rehber olsun.

Yeni önlemler kapıda

Japonya Boks Komisyonu, yaşanan ölümlerin ardından acil bir toplantı yaparak sert tedbirler aldı. Bu kapsamda;
Maç öncesi idrar testleri ile boksörlerin yeterince sıvı alıp almadığı kontrol edilecek.
Hızlı kilo kaybı sınırlandırılacak; tartı ile maç günü arasında vücut ağırlığının yüzde 10’undan fazlasını geri kazanan sporcular, bir üst siklete çıkmak zorunda kalacak.
Doğu ve Pasifik Boks Federasyonu (OPBF) ünvan maçları 12 raunttan 10 raunta indirilecek.
Ambulanslar, sadece dünya ünvan maçlarında değil tüm organizasyonlarda ring kenarında hazır bekleyecek ve acil ameliyat yapabilen hastanelerle koordineli çalışacak.
