Ahmet Hakan: Çerçioğlu transferi AK Parti’ye moral olur. 'Topuklu Efe' partinize geliyor, keyifler yerine gelmez mi?

Ahmet Hakan: Çerçioğlu transferi AK Parti'ye moral olur. 'Topuklu Efe' partinize geliyor, keyifler yerine gelmez mi?

Ahmet Hakan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin "Yıllardır “Topuklu Efe” diye el üstünde tutulan... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik iddiaları üzerine Ahmet Hakan "Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP’den AK Parti’ye geçiyor. Özgür Özel, yaptığı açıklamayla iddianın gerçek olduğunu ifşa etmiş oldu. Erdoğan da dünkü parti toplantısında “Aydın” vurgusu yaparak biraz ima etmiş oldu." ifadelerini kullandı.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan konuya ilişkin değerlendirmeler yatı ve AK Parti'ye ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

özlem çerçioğlu