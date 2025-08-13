https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/erdogan-yarin-partimize-katilimlar-olacak-1098568672.html

Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak

Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz, Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın partimize katılımlar olacak"... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"nda konuşuyor:'3 ayda 130 bin yeni üye'Erdoğan'dan Özel'e: Çok konuşuyor'Aydın'ı göreyim bakayım Aydın'ı'Erdoğan konuşmasında kendisini dinleyen partililere seslenerek, 'Ne kadar Aydın var burada göreyim, Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı' ifadelerini kullandı.AK Parti'ye kim katılacak?Eski CHP’li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TV100'de katıldığı bir canlı yayında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini iddia etmişti.Bülbül, yalnızca Çerçioğlu’nun değil, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

