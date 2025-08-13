https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/erdogan-yarin-partimize-katilimlar-olacak-1098568672.html
Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz, Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın partimize katılımlar olacak"... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"nda konuşuyor:'3 ayda 130 bin yeni üye'Erdoğan'dan Özel'e: Çok konuşuyor'Aydın'ı göreyim bakayım Aydın'ı'Erdoğan konuşmasında kendisini dinleyen partililere seslenerek, 'Ne kadar Aydın var burada göreyim, Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı' ifadelerini kullandı.AK Parti'ye kim katılacak?Eski CHP’li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TV100'de katıldığı bir canlı yayında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini iddia etmişti.Bülbül, yalnızca Çerçioğlu’nun değil, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/aydin-buyuksehir-belediye-baskani-ozlem-cercioglu-kimdir-1098557611.html
15:04 13.08.2025 (güncellendi: 15:25 13.08.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz, Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın partimize katılımlar olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"nda konuşuyor:
Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz, Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın partimize katılımlar olacak
'3 ayda 130 bin yeni üye'
AK Parti Gençlik Kolları, Türkiye'nin en organize ve en aktif gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız AK Parti'dir. Gençlerin demokrat amcası olarak pohpohladıkları rakibimizi gençlerimizin desteğiyle sandığa gömdük. Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti.
Erdoğan'dan Özel'e: Çok konuşuyor
CHP Genel Başkanı AK Parti Gençlik Kollarını hedef almaya başladı. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Son derece iptidai yapıyor. Söylemlerinde hiçbir derinlik yok. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Sakarlıklarıyla kimsenin ciddiye almadığı, kendi partisinde bile saygınlığı kalmamış siyaset acemisiyle karşı karşıyayız.
'Aydın'ı göreyim bakayım Aydın'ı'
Erdoğan konuşmasında kendisini dinleyen partililere seslenerek, 'Ne kadar Aydın var burada göreyim, Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı' ifadelerini kullandı.
AK Parti'ye kim katılacak?
Eski CHP’li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TV100'de katıldığı bir canlı yayında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini iddia etmişti.
Bülbül, yalnızca Çerçioğlu’nun değil, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.