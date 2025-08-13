https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/aydin-buyuksehir-belediye-baskani-ozlem-cercioglu-kimdir-1098557611.html

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?

Aydın'ın ilk kadın Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Özlem Çerçioğlu, hakkındaki 'istifa iddiaları' sebebiyle sosyal medyada en çok aranılan isimlerin... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Sosyal medyada çıkan 'İstifa iddiaları' üzerine en çok merak edilen isimlerden biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.Özlem Çerçioğlu kimdir?Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. Özlem Çerçioğlu hangi partili?22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide?Özlem Çerçioğlu, 2009, 2014 ve 2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddialarEski CHP’li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TV100'de katıldığı bir canlı yayında kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya attı. Çerçioğlu CHP'den istifa mı etti?Yayın esnasında CHP’den eski milletvekili bir ismin kendisini aradığını belirten Sevigen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini söyledi. İddiaların ardından Çerçioğlu’ndan bir açıklama gelmedi.Bülbül, yalnızca Çerçioğlu’nun değil, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

