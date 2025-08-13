https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/aydin-buyuksehir-belediye-baskani-ozlem-cercioglu-kimdir-1098557611.html
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?
Sputnik Türkiye
Aydın'ın ilk kadın Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Özlem Çerçioğlu, hakkındaki 'istifa iddiaları' sebebiyle sosyal medyada en çok aranılan isimlerin... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T10:23+0300
2025-08-13T10:23+0300
2025-08-13T10:23+0300
poli̇ti̇ka
özlem çerçioğlu
aydın
aydın büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103993/78/1039937844_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4c8d02376667600ee26cc4a48e3b2eb7.jpg
Sosyal medyada çıkan 'İstifa iddiaları' üzerine en çok merak edilen isimlerden biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.Özlem Çerçioğlu kimdir?Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. Özlem Çerçioğlu hangi partili?22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide?Özlem Çerçioğlu, 2009, 2014 ve 2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddialarEski CHP’li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TV100'de katıldığı bir canlı yayında kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya attı. Çerçioğlu CHP'den istifa mı etti?Yayın esnasında CHP’den eski milletvekili bir ismin kendisini aradığını belirten Sevigen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini söyledi. İddiaların ardından Çerçioğlu’ndan bir açıklama gelmedi.Bülbül, yalnızca Çerçioğlu’nun değil, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gelecek-partisi-konya-milletvekili-ekici-ve-4-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-1096225307.html
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103993/78/1039937844_175:0:1075:675_1920x0_80_0_0_8e32381621ef2a7d968f658c75d67a9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özlem çerçioğlu kimdir?, özlem çerçioğlu chp'den istifa mı etti, özlem çerçioğlu istifa
özlem çerçioğlu kimdir?, özlem çerçioğlu chp'den istifa mı etti, özlem çerçioğlu istifa
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?
Aydın'ın ilk kadın Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Özlem Çerçioğlu, hakkındaki 'istifa iddiaları' sebebiyle sosyal medyada en çok aranılan isimlerin başında geliyor. Peki Çerçioğlu kimdir ve hakkındaki iddialar nasıl ortaya çıktı?
Sosyal medyada çıkan 'İstifa iddiaları' üzerine en çok merak edilen isimlerden biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.
Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu.
Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı.
Özlem Çerçioğlu hangi partili?
22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.
Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide?
Özlem Çerçioğlu, 2009, 2014 ve 2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.
Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.
Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddialar
Eski CHP’li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TV100'de katıldığı bir canlı yayında kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya attı.
Çerçioğlu CHP'den istifa mı etti?
Yayın esnasında CHP’den eski milletvekili bir ismin kendisini aradığını belirten Sevigen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini söyledi. İddiaların ardından Çerçioğlu’ndan bir açıklama gelmedi.
Bülbül, yalnızca Çerçioğlu’nun değil, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.