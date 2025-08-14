Adalet Bakanı Tunç'tan CHP lideri Özel'e: 'Yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor'

CHP Genel Başkanı'nın beyanları yeni değil. CHP, son zamanlarda yalan üretim merkezine dönüştü. Kamuoyu etkilenecek sanıyorlar ama nafile. İstanbul yolsuzluk soruşturması kapsamındaki şüphelilerden biriyle şüpheli avukatının aralarındaki konuşmayı sanki yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bunun yargıyla savcılık makamıyla ne ilgisi var. Soruşturma kapsamındaki bir şüphelinin avukatı tarafından itirafçı bir bilgilendirme yapmasının yargı ile alakası yok. Dün geceden itibaren bir beklenti oluşturdu. CHP, yalan üretme merkezi.