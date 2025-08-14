https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/adalet-bakani-tunctan-chp-lideri-ozele-yargida-bir-borsa-varmis-gibi-algilatmaya-calisiyor-1098589915.html
Adalet Bakanı Tunç'tan CHP lideri Özel'e: 'Yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor'
Adalet Bakanı Tunç'tan CHP lideri Özel'e: 'Yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı ve "Yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor" dedi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in iddiaları üzerine açıklama yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, iddiaları reddetti ve "CHP, son zamanlarda yalan üretim merkezine dönüştü" dedi.Ne olmuştu?CHP lideri Özgür Özel, dün akşam yaptığı "Yarın 12'yi bekleyin" açıklamasının ardından bugün genel merkezinde basın mensuplarının karşısına geçti. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına yönelik rüşvet iddialarını öne sürdü.CHP liderinin iddialarının odağında tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci vardı.
14:00 14.08.2025
CHP Genel Başkanı'nın beyanları yeni değil. CHP, son zamanlarda yalan üretim merkezine dönüştü. Kamuoyu etkilenecek sanıyorlar ama nafile. İstanbul yolsuzluk soruşturması kapsamındaki şüphelilerden biriyle şüpheli avukatının aralarındaki konuşmayı sanki yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bunun yargıyla savcılık makamıyla ne ilgisi var. Soruşturma kapsamındaki bir şüphelinin avukatı tarafından itirafçı bir bilgilendirme yapmasının yargı ile alakası yok. Dün geceden itibaren bir beklenti oluşturdu. CHP, yalan üretme merkezi.
