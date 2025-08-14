https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozgur-ozel-yarin-1200yi-bekle-1098579219.html
Özgür Özel: Yarın 12.00'yi bekle
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili bugün saat 12.00'de bir basın toplantısı... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili bugün saat 12.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı.
Mitingde Özel, kendisine açılan soruşturmaya değinerek şöyle konuştu:
"Adalet Bakanı, bugün ben konuşurken kızmış, 'Lan' demişim, bana soruşturma açmış. Yok yok. Bak Adalet Bakanı ilan ediyorum, yarın 12.00'yi bekle. AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, yarın 12.00'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'Turpun büyüğü heybede.' diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi."
Ayrıca Özgür Özel konuşmasının devamında, şunları kaydetti:
Aziz İhsan Aktaş, 380 küsür ihalenin 300'ünü AK Partililerden, 80'ini CHP'lilerden almış. CHP'lilerin hepsini içeri alıyorlar, AK Partililere dokunmuyorlar. Bunun en çok ihale aldığı Kütahya Belediyesi, MHP'li. Dosyayı ayırmışlar, Kütahya'ya yollamışlar. Ama Zeydan Karalar'ı, Oya Tekin'i bizim arkadaşları Adana'dan İstanbul'a getirip Silivri'de yatırtıyorlar. Ama en çok Aziz İhsan Aktaş'a ihale veren bir belediye vardı. O belediye Cumhuriyet Halk Partiliydi, tir tir titriyordu. Diyorduk ki, 'Yolsuzluk yapmadıysan korkma'. Ama bir korkuyor, bir korkuyor, bir korkuyor. Topuklu efe bugün topukları yağlamış. Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor. Arkadaşlarımız alnım açık başım dik diyor. Ben de yanlış yok diyor. Ama bu topuklu efe de haksızca hiç haketmediği ünvanları kendisine vermişiz bugüne kadar. Meğersem kendinden korkarmış. Buna dediler ki, 'İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan. Ya hapse atılacaksın, ya AK Parti'ye katılacaksın.' Aydın'da İYİ Partili Nazilli Belediyesi AK Parti'ye geçtiğinde bu hanımefendi diyordu ki, 'Bu oylar Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'na verildi. Haram zıkkım olsun, hakkımı helal etmem.' Ey topuklu efe, topuklayan efe. O oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun AK Parti'ye kaçıyorsun. Bu yeni düzeni AK Parti'nin seçmenlerine şikayet ediyorum. Aydın'da aday gösterdiniz, biz de gösterdik. Ağzına geleni söylediler, birbirlerine her şeyi söylediler. Millet oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bastı. Siz bunu hapse atılmakla tehdit edip, buna tenezzül eden Recep Tayyip Erdoğan'a da, buna teslim olan topuklayan efeye de yazıklar olsun."