Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/murat-kapki-ve-mucahit-birinci-iddialarina-sorusturma-baslatti-1098589113.html
Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma başlatıldı
Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T13:05+0300
2025-08-14T13:57+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mücahit birinci
murat kapki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eb9af8536d91c3cdd8c305d58c981.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde yapıldığı öne sürülen görüşmeye dair iddiaların incelenmesi için resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık, 14 Ağustos’ta bazı basın ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen iddialar üzerine harekete geçti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.”Özgür Özel ne söyledi?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulundu. CHP liderinin iddialarının odağında tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci vardı.Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozlem-cercioglu-chpden-istifa-etti--1098588503.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f82fc1834e58902ba638d760a550cf3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mücahit birinci, murat kapki
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mücahit birinci, murat kapki

Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma başlatıldı

13:05 14.08.2025 (güncellendi: 13:57 14.08.2025)
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştiği iddia edilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlattı. İddialar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gündeme getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde yapıldığı öne sürülen görüşmeye dair iddiaların incelenmesi için resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, 14 Ağustos’ta bazı basın ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen iddialar üzerine harekete geçti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.”

Özgür Özel ne söyledi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulundu. CHP liderinin iddialarının odağında tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci vardı.
Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini iddia etti.
Özlem Çerçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
POLİTİKA
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: 'Her seviyede dürüstlük talebimizi dile getirmeme rağmen hedef alındık'
12:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала