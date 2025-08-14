https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/murat-kapki-ve-mucahit-birinci-iddialarina-sorusturma-baslatti-1098589113.html

Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde yapıldığı öne sürülen görüşmeye dair iddiaların incelenmesi için resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık, 14 Ağustos’ta bazı basın ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen iddialar üzerine harekete geçti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.”Özgür Özel ne söyledi?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulundu. CHP liderinin iddialarının odağında tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci vardı.Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini iddia etti.

