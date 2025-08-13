Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/yerlikaya-62-bin-749-yasadisi-bahis-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1098576207.html
Yerlikaya: 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi
Yerlikaya: 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildiğini söyledi. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T21:25+0300
2025-08-13T21:28+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
muş
bahis
yasadışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098576050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e838c7c6b829a7675c9f24ee8e4b6dc1.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Muş'ta bir basın toplantısı düzenledi.Toplantıda açıklamalarda bulunan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:Ayrıca Yerlikaya, Türkiye genelinde göreve başladıkları 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısının 80 bin 775 olduğunu belirtti.'Muş'ta 132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirildi'Muş'taki uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendiren Yerlikaya, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/hatayda-orman-yangini-cikti-karadan-alevlere-mudahale-suruyor-1098575744.html
türki̇ye
muş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098576050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1a41bfb3f4c9e5b8787303220da0c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, muş, bahis, yasadışı bahis
ali yerlikaya, muş, bahis, yasadışı bahis

Yerlikaya: 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi

21:25 13.08.2025 (güncellendi: 21:28 13.08.2025)
© AA / Orhan Sağlam İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
© AA / Orhan Sağlam
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Muş'ta bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 1164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, 1911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında da bu kabine dönemimizde 288 bin 501 suç unsuru olan hesap tespit edildi. Yasadışı bahis, ödeme, bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör iltisaklı suçlardan 10 bin 912 şahıs tutuklandı, 6 bin 995 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı."
Ayrıca Yerlikaya, Türkiye genelinde göreve başladıkları 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısının 80 bin 775 olduğunu belirtti.
'Muş'ta 132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirildi'
Muş'taki uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendiren Yerlikaya, şöyle konuştu:
132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu uyuşturucu operasyonları sonucunda 145 kişi tutuklandı, 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Biz her fırsatta şunu söylüyoruz. Hiç kimsenin geleceğimizi bu uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına asla ve asla göz yummayacağız. Baronundan, torbacısına varıncaya kadar ister imal ister satıcı hiçbiri umurumuzda değil. Bunların tamamını yakalayıp götürüp adalete teslim etme kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. İlk defa burada bir rakam daha verelim. Türkiye genelinde göreve başladığımız 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısı 80 bin 775 oldu.
Hatay yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
TÜRKİYE
Hatay’da orman yangını çıktı: Karadan alevlere müdahale sürüyor
20:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала