Yerlikaya: 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi

132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu uyuşturucu operasyonları sonucunda 145 kişi tutuklandı, 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Biz her fırsatta şunu söylüyoruz. Hiç kimsenin geleceğimizi bu uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına asla ve asla göz yummayacağız. Baronundan, torbacısına varıncaya kadar ister imal ister satıcı hiçbiri umurumuzda değil. Bunların tamamını yakalayıp götürüp adalete teslim etme kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. İlk defa burada bir rakam daha verelim. Türkiye genelinde göreve başladığımız 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısı 80 bin 775 oldu.