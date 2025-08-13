Yerlikaya: 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi
21:25 13.08.2025 (güncellendi: 21:28 13.08.2025)
© AA / Orhan Sağlam İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Muş'ta bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 1164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, 1911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında da bu kabine dönemimizde 288 bin 501 suç unsuru olan hesap tespit edildi. Yasadışı bahis, ödeme, bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör iltisaklı suçlardan 10 bin 912 şahıs tutuklandı, 6 bin 995 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı."
Ayrıca Yerlikaya, Türkiye genelinde göreve başladıkları 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısının 80 bin 775 olduğunu belirtti.
'Muş'ta 132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirildi'
Muş'taki uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendiren Yerlikaya, şöyle konuştu:
132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu uyuşturucu operasyonları sonucunda 145 kişi tutuklandı, 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Biz her fırsatta şunu söylüyoruz. Hiç kimsenin geleceğimizi bu uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına asla ve asla göz yummayacağız. Baronundan, torbacısına varıncaya kadar ister imal ister satıcı hiçbiri umurumuzda değil. Bunların tamamını yakalayıp götürüp adalete teslim etme kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. İlk defa burada bir rakam daha verelim. Türkiye genelinde göreve başladığımız 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısı 80 bin 775 oldu.