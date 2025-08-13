https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/hatayda-orman-yangini-cikti-karadan-alevlere-mudahale-suruyor-1098575744.html

Hatay’da orman yangını çıktı: Karadan alevlere müdahale sürüyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, ihbar üzerine Orman Bölge... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

