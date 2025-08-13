Hatay’da orman yangını çıktı: Karadan alevlere müdahale sürüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/hatayda-orman-yangini-cikti-karadan-alevlere-mudahale-suruyor-1098575744.html
Hatay'ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, ihbar üzerine Orman Bölge...
Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.