TÜRKİYE
Hatay'da orman yangını çıktı: Karadan alevlere müdahale sürüyor
Hatay’da orman yangını çıktı: Karadan alevlere müdahale sürüyor
Hatay'ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
20:56 13.08.2025
© AA / Burhan AteşHatay yangın
© AA / Burhan Ateş
Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
