AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı depremi sonrası binin üzerinde artçı deprem meydana geldi

13.08.2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini duyurdu.Balıkesir'de kaç artçı deprem meydana geldi?AFAD’ın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:“10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, 13 Ağustos saat 09:30 itibarıyla 1235 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısı 19’dur.”Bölgedeki sismik hareketlilik sürüyorUzmanlar, büyük depremlerin ardından artçı sarsıntıların günler, hatta haftalar boyunca devam etmesinin normal olduğunu belirtiyor.

