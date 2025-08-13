Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/super-ligde-ilk-haftanin-var-kayitlari-yayinlandi-penalti-konusmalari-merak-uyandirdi-1098555026.html
Süper Lig’de ilk haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı konuşmaları merak uyandırdı
Süper Lig’de ilk haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı konuşmaları merak uyandırdı
Sputnik Türkiye
TFF, Süper Lig’in 1. haftasında oynanan maçlara ait VAR kayıtlarını paylaştı. Ses ve görüntüleriyle yayınlanan konuşmalar, futbolseverlerin gündemine oturdu. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T07:52+0300
2025-08-13T07:53+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
video yardımcı hakem (var)
var
süper lig
ali şansalan
galatasaray
gaziantep
gaziantep futbol kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092838589_0:0:481:270_1920x0_80_0_0_5ed3955fd2a76a60669e7124302b1cb5.jpg
Süper Lig’de heyecan dolu ilk haftanın ardından merakla beklenen VAR kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, oynanan karşılaşmalardaki kritik pozisyonların Video Yardımcı Hakem (VAR) konuşmalarını YouTube kanalında ses ve görüntülü olarak futbolseverlerle buluşturdu.Galatasaraylı Roland Sallai'nin penaltı verilen pozisyona ilişkin diyalog gelişti:VAR: Seni potansiyel bir penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum. Bu açıyı göster. Sonra da uzattığını. Buradan başlayarak sonra da tersteki açıyı göster olur mu? Bir de oyuncunun numarasından emin olalım şimdi. Ali şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızılı oyuncu. Öncesini, esnasını ve sonrasını izletiyorum şimdi sana. Top oyunda. Evet bu da sana topun oyunda olduğubu gösterdiğim açı. Top tam oyuna girdiğinde durdur lütfen. Burada çekmeye başlıyor.Ali Şansalan: Penaltı.Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon diyaloğunda şu ifadeler yer aldı:VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.Ali Şansalan: Ağır çekimde gösterme bana, normal hızda göster. Bir de şimdi ağır çekimde göster. Pozisyonu gördüm, bu açı yeterli benim için kırmızı kart vereceğim direkt serbest vuruş.VAR: Doğru.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/fenerbahceye-kotu-haber-eslesmede-forma-giyemeyecek-1098554633.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092838589_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_f7645af25b3d47550d2856c809814128.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), video yardımcı hakem (var), var, süper lig, ali şansalan, galatasaray, gaziantep, gaziantep futbol kulübü
türkiye futbol federasyonu (tff), video yardımcı hakem (var), var, süper lig, ali şansalan, galatasaray, gaziantep, gaziantep futbol kulübü

Süper Lig’de ilk haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı konuşmaları merak uyandırdı

07:52 13.08.2025 (güncellendi: 07:53 13.08.2025)
© Fotoğraf : TFFFenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR
Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
© Fotoğraf : TFF
Abone ol
TFF, Süper Lig’in 1. haftasında oynanan maçlara ait VAR kayıtlarını paylaştı. Ses ve görüntüleriyle yayınlanan konuşmalar, futbolseverlerin gündemine oturdu.
Süper Lig’de heyecan dolu ilk haftanın ardından merakla beklenen VAR kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, oynanan karşılaşmalardaki kritik pozisyonların Video Yardımcı Hakem (VAR) konuşmalarını YouTube kanalında ses ve görüntülü olarak futbolseverlerle buluşturdu.
Galatasaraylı Roland Sallai'nin penaltı verilen pozisyona ilişkin diyalog gelişti:
VAR: Seni potansiyel bir penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum. Bu açıyı göster. Sonra da uzattığını. Buradan başlayarak sonra da tersteki açıyı göster olur mu? Bir de oyuncunun numarasından emin olalım şimdi. Ali şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızılı oyuncu. Öncesini, esnasını ve sonrasını izletiyorum şimdi sana. Top oyunda. Evet bu da sana topun oyunda olduğubu gösterdiğim açı. Top tam oyuna girdiğinde durdur lütfen. Burada çekmeye başlıyor.
Ali Şansalan: Penaltı.
Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon diyaloğunda şu ifadeler yer aldı:
VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.
Ali Şansalan: Ağır çekimde gösterme bana, normal hızda göster. Bir de şimdi ağır çekimde göster. Pozisyonu gördüm, bu açı yeterli benim için kırmızı kart vereceğim direkt serbest vuruş.
VAR: Doğru.
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
SPOR
Fenerbahçe'ye kötü haber: Eşleşmede forma giyemeyecek
07:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала