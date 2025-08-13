https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/super-ligde-ilk-haftanin-var-kayitlari-yayinlandi-penalti-konusmalari-merak-uyandirdi-1098555026.html

Süper Lig’de ilk haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı konuşmaları merak uyandırdı

Süper Lig’de ilk haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı konuşmaları merak uyandırdı

Sputnik Türkiye

TFF, Süper Lig’in 1. haftasında oynanan maçlara ait VAR kayıtlarını paylaştı. Ses ve görüntüleriyle yayınlanan konuşmalar, futbolseverlerin gündemine oturdu. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T07:52+0300

2025-08-13T07:52+0300

2025-08-13T07:53+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

video yardımcı hakem (var)

var

süper lig

ali şansalan

galatasaray

gaziantep

gaziantep futbol kulübü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092838589_0:0:481:270_1920x0_80_0_0_5ed3955fd2a76a60669e7124302b1cb5.jpg

Süper Lig’de heyecan dolu ilk haftanın ardından merakla beklenen VAR kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, oynanan karşılaşmalardaki kritik pozisyonların Video Yardımcı Hakem (VAR) konuşmalarını YouTube kanalında ses ve görüntülü olarak futbolseverlerle buluşturdu.Galatasaraylı Roland Sallai'nin penaltı verilen pozisyona ilişkin diyalog gelişti:VAR: Seni potansiyel bir penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum. Bu açıyı göster. Sonra da uzattığını. Buradan başlayarak sonra da tersteki açıyı göster olur mu? Bir de oyuncunun numarasından emin olalım şimdi. Ali şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızılı oyuncu. Öncesini, esnasını ve sonrasını izletiyorum şimdi sana. Top oyunda. Evet bu da sana topun oyunda olduğubu gösterdiğim açı. Top tam oyuna girdiğinde durdur lütfen. Burada çekmeye başlıyor.Ali Şansalan: Penaltı.Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon diyaloğunda şu ifadeler yer aldı:VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.Ali Şansalan: Ağır çekimde gösterme bana, normal hızda göster. Bir de şimdi ağır çekimde göster. Pozisyonu gördüm, bu açı yeterli benim için kırmızı kart vereceğim direkt serbest vuruş.VAR: Doğru.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/fenerbahceye-kotu-haber-eslesmede-forma-giyemeyecek-1098554633.html

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), video yardımcı hakem (var), var, süper lig, ali şansalan, galatasaray, gaziantep, gaziantep futbol kulübü