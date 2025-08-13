Fenerbahçe'ye kötü haber: Eşleşmede forma giyemeyecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/fenerbahceye-kotu-haber-eslesmede-forma-giyemeyecek-1098554633.html
2025-08-13T07:30+0300
2025-08-13T07:30+0300
2025-08-13T07:30+0300
spor
kerem aktürkoğlu
fenerbahçe
uefa
benfica futbol takımı
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089736384_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3e674d03653454204efcb80a7ab455db.jpg
Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Benfica, Nice ile karşı karşıya geldi. Skor avantajına sahip olan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu’nu 84. dakikada oyuna dahil etti.Bu hamleyle birlikte, Kerem Aktürkoğlu’nun sarı-lacivertlilere transfer olması durumunda UEFA kuralları gereği Şampiyonlar Ligi play-off turunda forma giyemeyeceği kesinleşti.Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Benfica oldu.Sarı-lacivertliler, Benfica'ya karşı play-off ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 27 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.Benfica’nın, play-off turunda Fenerbahçe’ye rakip olma ihtimali nedeniyle transfere kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merak konusu oldu.Maç sonrası konuşan Bruno Lage, Kerem’le sahaya girerken sarılmasının dikkat çekmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089736384_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_49091eee638bf3c4bdf363f8a47b2176.jpg
kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, uefa, benfica futbol takımı, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Benfica, Nice ile karşı karşıya geldi. Skor avantajına sahip olan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu’nu 84. dakikada oyuna dahil etti.
Bu hamleyle birlikte, Kerem Aktürkoğlu’nun sarı-lacivertlilere transfer olması durumunda UEFA kuralları gereği Şampiyonlar Ligi play-off turunda forma giyemeyeceği kesinleşti.
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Benfica oldu.
Sarı-lacivertliler, Benfica'ya karşı play-off ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 27 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.
Benfica’nın, play-off turunda Fenerbahçe’ye rakip olma ihtimali nedeniyle transfere kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merak konusu oldu.
Maç sonrası konuşan Bruno Lage, Kerem’le sahaya girerken sarılmasının dikkat çekmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Ben tüm oyuncularıma oyuna kararlı ve taze girmeleri için sarılıyorum. Kerem, geçen yıl harika bir iş çıkardı ve çok değer verdiğimiz bir oyuncu. 10 dakika oynadı ve takıma yardımcı oldu. Cumartesi günkü maçta ona güveniyoruz."