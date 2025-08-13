https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/sisli-metroda-cinsel-taciz-olayinin-suphelisi-gozaltina-alindi-1098553199.html

Şişli metroda cinsel taciz olayının şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de bir kadın yolcunun erkek yolculardan birinin cep telefonu kamerasına metrodaki kadın yolcuları kaydettiğini farketmesi üzerine başlatılan...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli Fulya Mahallesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla başlattığı araştırmada, metroda bir şüphelinin 3 kadının görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, kayıtları silmesi istendiğinde kadın yolculara hakarette bulunup telefonunu kırarak metrodan indiği ortaya çıktı. Şüphelinin 54 yaşında D.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

