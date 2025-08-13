Türkiye
Şişli metroda cinsel taciz olayının şüphelisi gözaltına alındı
Şişli metroda cinsel taciz olayının şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul Şişli'de bir kadın yolcunun erkek yolculardan birinin cep telefonu kamerasına metrodaki kadın yolcuları kaydettiğini farketmesi üzerine başlatılan... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli Fulya Mahallesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla başlattığı araştırmada, metroda bir şüphelinin 3 kadının görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, kayıtları silmesi istendiğinde kadın yolculara hakarette bulunup telefonunu kırarak metrodan indiği ortaya çıktı. Şüphelinin 54 yaşında D.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Şişli metroda cinsel taciz olayının şüphelisi gözaltına alındı

02:14 13.08.2025 (güncellendi: 02:16 13.08.2025)
İstanbul Şişli'de bir kadın yolcunun erkek yolculardan birinin cep telefonu kamerasına metrodaki kadın yolcuları kaydettiğini farketmesi üzerine başlatılan incelemede şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli Fulya Mahallesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla başlattığı araştırmada, metroda bir şüphelinin 3 kadının görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, kayıtları silmesi istendiğinde kadın yolculara hakarette bulunup telefonunu kırarak metrodan indiği ortaya çıktı.
Şüphelinin 54 yaşında D.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
