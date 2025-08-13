https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kanadada-grev-krizi-yaz-tatilinde-ucuslar-duruyor-1098574911.html
Kanada'da grev krizi: Yaz tatilinde uçuşlar duruyor
Kanada'da grev krizi: Yaz tatilinde uçuşlar duruyor
Sputnik Türkiye
Kanada’nın en büyük hava yolu şirketi Air Canada, yaz tatilinin en yoğun döneminde binlerce uçuşu iptal etmeye başladı. Nedeni ise, 10 binden fazla kabin... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T19:44+0300
2025-08-13T19:44+0300
2025-08-13T19:44+0300
dünya
air canada
kanada
sendika
maaş
grev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098574562_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_4291ca3a324a877f00634a7f3df1b495.jpg
Air Canada, perşembe gününden itibaren uçuşlarını kademeli olarak askıya alacağını ve cumartesi günü tamamen duracağını açıkladı. Karar, şirketle kabin memurlarını temsil eden sendikanın aylardır süren maaş ve çalışma koşulları anlaşmazlığını çözememesi üzerine geldi.Yaklaşık günde 130 bin yolcunun bu durumdan etkilenebileceği ifade edildi. Şirket ise yolcular için başka hava yollarıyla alternatif seyahat planları yapıldığını duyurdu.Sendika ve şirket arasındaki uçurumTaraflar mart ayından beri masada. Ana sorunlar arasında düşük maaşlar ve uçağın havada olmadığı sürelerde yapılan iş için ödeme yapılmaması var.Air Canada, toplam maaş paketinde yüzde 38’den fazla artış teklif ettiğini ve kalkış öncesi yapılan işler için maaşın yüzde 50’sini ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak sendika, bunun hala yeterli olmadığını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/abdde-havaalaninda-iki-ucak-carpisti-4-olu-1098519739.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098574562_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_09216050e23022dd2a0998d2128fae2a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
air canada, kanada, sendika, maaş, grev
air canada, kanada, sendika, maaş, grev
Kanada'da grev krizi: Yaz tatilinde uçuşlar duruyor
Kanada’nın en büyük hava yolu şirketi Air Canada, yaz tatilinin en yoğun döneminde binlerce uçuşu iptal etmeye başladı. Nedeni ise, 10 binden fazla kabin memurunun yoksulluk ücreti ve ödenmeyen emek gerekçesiyle greve gitmeye hazırlanması.
Air Canada, perşembe gününden itibaren uçuşlarını kademeli olarak askıya alacağını ve cumartesi günü tamamen duracağını açıkladı. Karar, şirketle kabin memurlarını temsil eden sendikanın aylardır süren maaş ve çalışma koşulları anlaşmazlığını çözememesi üzerine geldi.
Yaklaşık günde 130 bin yolcunun bu durumdan etkilenebileceği ifade edildi. Şirket ise yolcular için başka hava yollarıyla alternatif seyahat planları yapıldığını duyurdu.
Sendika ve şirket arasındaki uçurum
Taraflar mart ayından beri masada. Ana sorunlar arasında düşük maaşlar ve uçağın havada olmadığı sürelerde yapılan iş için ödeme yapılmaması var.
Air Canada, toplam maaş paketinde yüzde 38’den fazla artış teklif ettiğini ve kalkış öncesi yapılan işler için maaşın yüzde 50’sini ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak sendika, bunun hala yeterli olmadığını savunuyor.