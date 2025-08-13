https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kanadada-grev-krizi-yaz-tatilinde-ucuslar-duruyor-1098574911.html

Kanada'da grev krizi: Yaz tatilinde uçuşlar duruyor

Kanada'da grev krizi: Yaz tatilinde uçuşlar duruyor

Kanada’nın en büyük hava yolu şirketi Air Canada, yaz tatilinin en yoğun döneminde binlerce uçuşu iptal etmeye başladı. Nedeni ise, 10 binden fazla kabin... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Air Canada, perşembe gününden itibaren uçuşlarını kademeli olarak askıya alacağını ve cumartesi günü tamamen duracağını açıkladı. Karar, şirketle kabin memurlarını temsil eden sendikanın aylardır süren maaş ve çalışma koşulları anlaşmazlığını çözememesi üzerine geldi.Yaklaşık günde 130 bin yolcunun bu durumdan etkilenebileceği ifade edildi. Şirket ise yolcular için başka hava yollarıyla alternatif seyahat planları yapıldığını duyurdu.Sendika ve şirket arasındaki uçurumTaraflar mart ayından beri masada. Ana sorunlar arasında düşük maaşlar ve uçağın havada olmadığı sürelerde yapılan iş için ödeme yapılmaması var.Air Canada, toplam maaş paketinde yüzde 38’den fazla artış teklif ettiğini ve kalkış öncesi yapılan işler için maaşın yüzde 50’sini ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak sendika, bunun hala yeterli olmadığını savunuyor.

