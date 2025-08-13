Avrupa Komisyonu, Macaristan'da iktidar değişikliği peşinde
17:11 13.08.2025 (güncellendi: 17:12 13.08.2025)
© AA / Dursun Aydemir
© AA / Dursun Aydemir
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın Budapeşte'deki rejim değişikliği senaryolarını ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Komisyonu'nun Macaristan'da iktidar değişikliği hedeflediğini belirtti.
SVR'nin açıklamasına göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Budapeşte'de rejim değişikliği için çeşitli senaryolar üzerinde duruyor.
Von der Leyen'in muhalefetteki Saygı ve Özgürlük Partisi lideri Peter Magyar'ı olası başbakan adayı olarak gördüğünü kaydeden SVR, Magyar'ı 2026 ilkbaharında gerçekleşecek parlamento seçimlerinde ya da belki de daha önce iktidara getirmek için planlar yapıldığını bildirdi.
SVR, Magyar'a destek vermek üzere önemli maddi, idari, medya ve lobi kaynaklarının harekete geçirildiğinin altını çizdi.
Bunlara ek olarak, açıklamada Brüksel'in talimatıyla Macar hükümetinin 'yıkılması' için Kiev'in de aktif olarak devreye girdiği ve Budapeşte'nin Ukrayna'nın Avrupa entegrasyon sürecini engellemesi nedeniyle kızgın olduğu belirtildi.
