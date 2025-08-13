Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/grand-skate-tour-2025-moskovada-basliyor-turk-kaykaycilar-da-piste-cikacak-1098570054.html
Grand Skate Tour 2025 Moskova'da başlıyor: Türk kaykaycılar da piste çıkacak
Grand Skate Tour 2025 Moskova'da başlıyor: Türk kaykaycılar da piste çıkacak
Sputnik Türkiye
14-24 Ağustos 2025 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek uluslararası kaykay ve tekerlekli sporlar festivali, 60'tan fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcıyı... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T15:46+0300
2025-08-13T15:46+0300
spor
moskova
grand skate tour
rusya
türkiye
kaykay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098568842_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1f892059533286ac47fdfd7756c12faa.jpg
Moskova, 14-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Grand Skate Tour (GST) festivali ile uluslararası kaykay, roller, scooter ve longboard sporlarının odak noktası haline gelecek. Organizasyonu üstlenen yetkililer, festivale 60'tan fazla ülkeden 5 binin üzerinde sporcunun katılacağını açıkladı. Etkinlik, Moskova'nın 'Hodınskoye Pole' parkında gerçekleştirilecek ve katılımcılar, festivaldeki sporların tüm yönlerini sergileme fırsatı bulacak. Festivalde, Türkiye, ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan ve birçok diğer ülkeden yıldızlar yer alacak. Ünlü sporcular arasında Arjantinli olimpiyat finalisti Matias Dell Olio, Peru'dan Angelo Caro, X-Games tarihinde beş kez şampiyon olan Amerikalı Danny Way ve diğer tanınmış isimler bulunuyor. Bu büyük organizasyon, dünya çapındaki kaykay sporu tutkunlarını kucaklayarak kendine özgü bir atmosfer sunmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/uzaydaki-kozmik-tarantula-agi-goruntulendi-daha-once-hic-gorulmemis-kareler-yakalandi-1098559567.html
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098568842_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e4d9eeec684c5acff02b89e48007bef4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moskova, grand skate tour, rusya, türkiye, kaykay
moskova, grand skate tour, rusya, türkiye, kaykay

Grand Skate Tour 2025 Moskova'da başlıyor: Türk kaykaycılar da piste çıkacak

15:46 13.08.2025
Grand Skate Tour 2025 Moskova
Grand Skate Tour 2025 Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
Abone ol
14-24 Ağustos 2025 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek uluslararası kaykay ve tekerlekli sporlar festivali, 60'tan fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcıyı bir araya getirecek.
Moskova, 14-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Grand Skate Tour (GST) festivali ile uluslararası kaykay, roller, scooter ve longboard sporlarının odak noktası haline gelecek. Organizasyonu üstlenen yetkililer, festivale 60'tan fazla ülkeden 5 binin üzerinde sporcunun katılacağını açıkladı.

Etkinlik, Moskova'nın 'Hodınskoye Pole' parkında gerçekleştirilecek ve katılımcılar, festivaldeki sporların tüm yönlerini sergileme fırsatı bulacak.

Festivalde, Türkiye, ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan ve birçok diğer ülkeden yıldızlar yer alacak.

Ünlü sporcular arasında Arjantinli olimpiyat finalisti Matias Dell Olio, Peru'dan Angelo Caro, X-Games tarihinde beş kez şampiyon olan Amerikalı Danny Way ve diğer tanınmış isimler bulunuyor.

Bu büyük organizasyon, dünya çapındaki kaykay sporu tutkunlarını kucaklayarak kendine özgü bir atmosfer sunmayı hedefliyor.
Tarantula Nebula - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
DÜNYA
Uzaydaki kozmik tarantula ağı görüntülendi: Daha önce hiç görülmemiş kareler yakalandı
13:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала