Grand Skate Tour 2025 Moskova'da başlıyor: Türk kaykaycılar da piste çıkacak
14-24 Ağustos 2025 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek uluslararası kaykay ve tekerlekli sporlar festivali, 60'tan fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcıyı bir araya getirecek.
Moskova, 14-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Grand Skate Tour (GST) festivali ile uluslararası kaykay, roller, scooter ve longboard sporlarının odak noktası haline gelecek. Organizasyonu üstlenen yetkililer, festivale 60'tan fazla ülkeden 5 binin üzerinde sporcunun katılacağını açıkladı.
Etkinlik, Moskova'nın 'Hodınskoye Pole' parkında gerçekleştirilecek ve katılımcılar, festivaldeki sporların tüm yönlerini sergileme fırsatı bulacak.
Festivalde, Türkiye, ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan ve birçok diğer ülkeden yıldızlar yer alacak.
Ünlü sporcular arasında Arjantinli olimpiyat finalisti Matias Dell Olio, Peru'dan Angelo Caro, X-Games tarihinde beş kez şampiyon olan Amerikalı Danny Way ve diğer tanınmış isimler bulunuyor.
Bu büyük organizasyon, dünya çapındaki kaykay sporu tutkunlarını kucaklayarak kendine özgü bir atmosfer sunmayı hedefliyor.
