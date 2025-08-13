https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/66-yil-once-kayip-ilan-edilmisti-antarktikada-eriyen-buzulun-icinde-kalintilari-bulundu-1098559689.html
66 yıl önce kayıp ilan edilmişti: Antarktika'da eriyen buzulun içinde kalıntıları bulundu
Antarktika'da hızla eriyen buzul, 66 yıl önce yaşanan kazanın izlerini ortaya çıkardı. 1959 yılında Ecology Buzulu'nda çalışan bir İngiliz araştırmacı olan... 13.08.2025
66 yıl önce Antarktika'da medyana gelen bir kazada ölen İngiliz adamın cansız bedeni, eriyen bir buzulun içinde yanında kayak sopaları, pipo ve bir saatle bulundu. 1959 yılında Falkland Adaları Bağımlılıkları Araştırma Ekibi için çalışan 25 yaşındaki Dennis 'Tink' Bell'in bedeni, Polonyalı bir araştırma ekibi tarafından bulundu.Londra'daki King's College da DNA testinin Bell'in kardeşinden alınan örneklerle eşleşmesiyle kimlik tespiti gerçekleşti.Bell'in Avustralya'da yaşayan kardeşi David, "66 yıl sonra abimin bulunduğu haberi bizi hem şaşırttı hem duygulandırdı." dedi. Yanında 200'den fazla kişisel eşyasıyla bulunduBuzulların erimesiyle birlikte Bell'in cansız bedeni ortaya çıktı. Araştırma ekibi, Bell'in kemikleriyle birlikte 200'den fazla kişisel eşyasının da ortaya çıktığını bildirdi. Bunlar arasında radyo, kayak sopaları, bıçak, kol saati, fener ve pipo da bulundu.Ne olmuştu?Dennis Bell, 1959 yılında King George Adası'ndaki 'Ecology Buzulu'nda çalışırken yaklaşık 30 metre derinliğinde bir yarığa düştü. Yanındaki ekip arkadaşları kurtarma girişiminde bulunsa da kötü hava koşulları nedeniyle çalışmalara yarıda kaldı. O tarihten bu yana Bell'in kaybolduğu kabul edilmişti.
antartika
