https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/jennifer-aniston-matthew-perrynin-olumunden-cok-once-yasini-tutmaya-baslamistik-1098536605.html

Jennifer Aniston rol arkadaşı Perry'yle son konuşmasını anlattı: 'Ölmesi iyi oldu'

Jennifer Aniston rol arkadaşı Perry'yle son konuşmasını anlattı: 'Ölmesi iyi oldu'

Sputnik Türkiye

Jennifer Aniston, yakın arkadaşı Matthew Perry’nin ölümünden önce uzun süre bağımlılık mücadelesini izlediklerini ve bu süreçte adeta yas tuttuklarını söyledi. İşte Aniston’ın duygusal sözleri…

2025-08-12T13:14+0300

2025-08-12T13:14+0300

2025-08-12T14:02+0300

yaşam

jennifer aniston

matthew perry

hollywood

friends

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098534260_0:58:1276:777_1920x0_80_0_0_a8f76f1b68a70384972b615ff8cbde79.jpg

Hollywood oyuncusu Jennifer Aniston, yakın dostu ve Friends dizisindeki rol arkadaşı Matthew Perry hakkında sessizliğini bozdu. Aniston, Perry'nin uzun yıllar süren bağımlılık ve mental sağlık mücadelesini anlatarak "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama Matthew'un hastalıkla verdiği savaş o kadar zordu ki, sanki uzun süredir onun yasını tutuyormuşuz gibi hissettik" dedi.'Bir yanım ölmesinin daha iyi olduğunu düşünüyor'Aniston, Ekim 2023'te 54 yaşında ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybeden Perry hakkında şu ifadeleri kullandı:Aniston, Perry'nin ölümünden birkaç saat önce mesajlaştıklarını belirterek, "O gün mutluydu, sağlıklıydı, sigarayı bırakmıştı, spor yapıyordu. Acı çekmiyordu" dedi.Friends dizisinin unutulmaz altı kişilik kadrosundan biri olan Perry için Aniston, Instagram’da yaptığı veda mesajında “Onu derinden sevdik. Biz 6 kişiydik, seçilmiş bir aileydik” ifadelerine yer vermişti.Doktoru suçlamaları kabul ettiGeçtiğimiz ay, Perry’nin ölümünde sorumluluğu olduğu iddia edilen Dr. Salvador Plasencia, ketamin dağıtımı suçlamalarını kabul etti. Savcılar, Perry’nin depresyon ve anksiyete tedavisi sırasında ketamine bağımlı hale geldiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/matthew-perrynin-olumunden-sonra-arkadasi-acikladi-gizli-not-ortaya-cikti-1092472113.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

matthew perry, jennifer aniston, friends dizisi, jennifer aniston matthew perry açıklaması, matthew perry bağımlılık mücadelesi, matthew perry ölümü, jennifer aniston röportaj,