https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/jennifer-aniston-matthew-perrynin-olumunden-cok-once-yasini-tutmaya-baslamistik-1098536605.html
Jennifer Aniston rol arkadaşı Perry'yle son konuşmasını anlattı: 'Ölmesi iyi oldu'
Jennifer Aniston rol arkadaşı Perry'yle son konuşmasını anlattı: 'Ölmesi iyi oldu'
Jennifer Aniston, yakın arkadaşı Matthew Perry’nin ölümünden önce uzun süre bağımlılık mücadelesini izlediklerini ve bu süreçte adeta yas tuttuklarını söyledi. İşte Aniston’ın duygusal sözleri…
Hollywood oyuncusu Jennifer Aniston, yakın dostu ve Friends dizisindeki rol arkadaşı Matthew Perry hakkında sessizliğini bozdu. Aniston, Perry'nin uzun yıllar süren bağımlılık ve mental sağlık mücadelesini anlatarak "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama Matthew'un hastalıkla verdiği savaş o kadar zordu ki, sanki uzun süredir onun yasını tutuyormuşuz gibi hissettik" dedi.'Bir yanım ölmesinin daha iyi olduğunu düşünüyor'Aniston, Ekim 2023'te 54 yaşında ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybeden Perry hakkında şu ifadeleri kullandı:Aniston, Perry'nin ölümünden birkaç saat önce mesajlaştıklarını belirterek, "O gün mutluydu, sağlıklıydı, sigarayı bırakmıştı, spor yapıyordu. Acı çekmiyordu" dedi.Friends dizisinin unutulmaz altı kişilik kadrosundan biri olan Perry için Aniston, Instagram’da yaptığı veda mesajında “Onu derinden sevdik. Biz 6 kişiydik, seçilmiş bir aileydik” ifadelerine yer vermişti.Doktoru suçlamaları kabul ettiGeçtiğimiz ay, Perry’nin ölümünde sorumluluğu olduğu iddia edilen Dr. Salvador Plasencia, ketamin dağıtımı suçlamalarını kabul etti. Savcılar, Perry’nin depresyon ve anksiyete tedavisi sırasında ketamine bağımlı hale geldiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/matthew-perrynin-olumunden-sonra-arkadasi-acikladi-gizli-not-ortaya-cikti-1092472113.html
Jennifer Aniston rol arkadaşı Perry'yle son konuşmasını anlattı: 'Ölmesi iyi oldu'

13:14 12.08.2025 (güncellendi: 14:02 12.08.2025)
Jennifer Aniston, Matthew Perry hakkında konuştu
Jennifer Aniston, Matthew Perry’nin ölümünden önce uzun süredir bağımlılık mücadelesini izlediklerini ve bu süreçte adeta yas tuttuklarını söyledi. Aniston, “Elimizden gelen her şeyi yaptık, artık acı çekmiyor” dedi.
Hollywood oyuncusu Jennifer Aniston, yakın dostu ve Friends dizisindeki rol arkadaşı Matthew Perry hakkında sessizliğini bozdu. Aniston, Perry'nin uzun yıllar süren bağımlılık ve mental sağlık mücadelesini anlatarak "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama Matthew'un hastalıkla verdiği savaş o kadar zordu ki, sanki uzun süredir onun yasını tutuyormuşuz gibi hissettik" dedi.

'Bir yanım ölmesinin daha iyi olduğunu düşünüyor'

Aniston, Ekim 2023'te 54 yaşında ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybeden Perry hakkında şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz ve hayranları için çok zordu ama bir yanım bunun daha iyi olduğunu düşünüyor. Artık acı çekmiyor.

Aniston, Perry'nin ölümünden birkaç saat önce mesajlaştıklarını belirterek, "O gün mutluydu, sağlıklıydı, sigarayı bırakmıştı, spor yapıyordu. Acı çekmiyordu" dedi.
Friends dizisinin unutulmaz altı kişilik kadrosundan biri olan Perry için Aniston, Instagram’da yaptığı veda mesajında “Onu derinden sevdik. Biz 6 kişiydik, seçilmiş bir aileydik” ifadelerine yer vermişti.

Doktoru suçlamaları kabul etti

Geçtiğimiz ay, Perry’nin ölümünde sorumluluğu olduğu iddia edilen Dr. Salvador Plasencia, ketamin dağıtımı suçlamalarını kabul etti. Savcılar, Perry’nin depresyon ve anksiyete tedavisi sırasında ketamine bağımlı hale geldiğini belirtti.
