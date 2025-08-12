https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/tbmmde-komisyon-ucuncu-toplantisini-yapacak-pkk-icin-ira-modeli-gundeme-gelebilir-1098523044.html
TBMM'de komisyon üçüncü toplantısını yapacak: PKK için IRA modeli gündeme gelebilir
TBMM'de komisyon üçüncü toplantısını yapacak: PKK için IRA modeli gündeme gelebilir
Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye'ye kapsamında Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler konuşulacak. Komisyonda PKK için IRA modelinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Silah... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T07:37+0300
2025-08-12T07:37+0300
2025-08-12T07:37+0300
görüş
ira
pkk
tbmm
ali yerlikaya
komisyon
komisyon toplantısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c548912258f78552d61d560e02ebc46b.jpg
TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. Daha önceki toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın kapalı oturumda komisyon üyelerini süreç hakkında bilgilendirmişti.Komisyonun üçüncü toplantısında ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için bundan sonra atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin ele almaya başlaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; süreç içerisinde terörsüz Türkiye hedefi için gerekli yasal düzenlemelerin müstakil bir kanun teklifiyle Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.Suç ve eylem tanımı yapılacakKomisyon gündemine gelmesi ve değerlendirilmesi düşünülen kanuni düzenlemeler kapsamında "Terör varlığının sona ermesi, suç ve eylem tanımı yapılması, terör örgütü varlığı kalıcı olarak son bulması halinde işlenen suçların terör örgütü üyeliğinden çıkarılıp, adi suç vasfıyla değerlendirilmesi ve örgüt vasfından hükümlünün cezasında uygulanan ağırlaştırmanın kaldırılması” gibi başlıkların elen alınması öngörülüyor. Kanun teklifinde, PKK'nın silah bırakması bağımsız bir şekilde yer almayacak. “Silah bırakan ve kendini lağveden terör örgütü tanımının hukuki altyapısı oluşturulması” başlığı da ele alınacak konular arasında yer alıyor.Topluma kazandırmaÖte yandan suça karışmayan sadece ideolojik eğitimden geçen örgüt mensuplarının topluma kazandırılması için, yarım kalan eğitimin tamamlanması, psikolojik ve sosyal destek sağlanması, meslek edindirme ve sağlık konusunda destek sağlanması da yasal düzenlemelerin bir parçası olması bekleniyor.IRA modeliBu düzenlemeler için dünya çapındaki benzer örgütlerin silah bırakma süreçleri de değerlendirecek başlıklardan bir tanesi olacak. Özellikle İngiltere’de faaliyet gösteren İrlanda Cumhuriyet Ordusu adıyla bilinen IRA örgütü’nün silah bırakma süreci en büyük örneklerden birisi olarak değerlendiriliyor.IRA 2005 yılından silah bıraktığı süreçte İngiltere'de Northern Ireland Arms Decommissioning Act 1997 ve sonrasında İrlanda Cumhuriyeti’nde çıkarılan Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 devreye girdi. Bu yasalar ile terör suçları tanımlandı. Silahları teslim eden veya örgütten ayrılan kişilere, belirli koşullar altında ceza indirimleri ve yargı muafiyeti getirildi. Bu maddeler, IRA ve benzeri örgütlerin silah bırakma sürecini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlandı. Terörle mücadeleyi güçlendirdi, ancak aynı zamanda barış sürecine uyum sağlamak için esneklik de getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/komisyona-birer-uye-daha-istendi-tbmm-baskanligi-milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonu-1098493414.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_248:0:1448:900_1920x0_80_0_0_166282771729a3cb343b62db29e88b19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ira, pkk, tbmm, ali yerlikaya, komisyon, komisyon toplantısı
ira, pkk, tbmm, ali yerlikaya, komisyon, komisyon toplantısı
TBMM'de komisyon üçüncü toplantısını yapacak: PKK için IRA modeli gündeme gelebilir
Özel
Terörsüz Türkiye'ye kapsamında Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler konuşulacak. Komisyonda PKK için IRA modelinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Silah bırakan terör örgütleri için eve dönüş, silah bırakma ve topluma kazandırma başlıkları tek bir kanun çatısı altında toplanacak. İngiltere’de benzer bir model IRA için uygulanmıştı.
TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. Daha önceki toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın kapalı oturumda komisyon üyelerini süreç hakkında bilgilendirmişti.
Komisyonun üçüncü toplantısında ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için bundan sonra atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin ele almaya başlaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; süreç içerisinde terörsüz Türkiye hedefi için gerekli yasal düzenlemelerin müstakil bir kanun teklifiyle Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.
Suç ve eylem tanımı yapılacak
Komisyon gündemine gelmesi ve değerlendirilmesi düşünülen kanuni düzenlemeler kapsamında "Terör varlığının sona ermesi, suç ve eylem tanımı yapılması, terör örgütü varlığı kalıcı olarak son bulması halinde işlenen suçların terör örgütü üyeliğinden çıkarılıp, adi suç vasfıyla değerlendirilmesi ve örgüt vasfından hükümlünün cezasında uygulanan ağırlaştırmanın kaldırılması” gibi başlıkların elen alınması öngörülüyor. Kanun teklifinde, PKK'nın silah bırakması bağımsız bir şekilde yer almayacak. “Silah bırakan ve kendini lağveden terör örgütü tanımının hukuki altyapısı oluşturulması” başlığı da ele alınacak konular arasında yer alıyor.
Öte yandan suça karışmayan sadece ideolojik eğitimden geçen örgüt mensuplarının topluma kazandırılması için, yarım kalan eğitimin tamamlanması, psikolojik ve sosyal destek sağlanması, meslek edindirme ve sağlık konusunda destek sağlanması da yasal düzenlemelerin bir parçası olması bekleniyor.
Bu düzenlemeler için dünya çapındaki benzer örgütlerin silah bırakma süreçleri de değerlendirecek başlıklardan bir tanesi olacak. Özellikle İngiltere’de faaliyet gösteren İrlanda Cumhuriyet Ordusu adıyla bilinen IRA örgütü’nün silah bırakma süreci en büyük örneklerden birisi olarak değerlendiriliyor.
IRA 2005 yılından silah bıraktığı süreçte İngiltere'de Northern Ireland Arms Decommissioning Act 1997 ve sonrasında İrlanda Cumhuriyeti’nde çıkarılan Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 devreye girdi.
Bu yasalar ile terör suçları tanımlandı. Silahları teslim eden veya örgütten ayrılan kişilere, belirli koşullar altında ceza indirimleri ve yargı muafiyeti getirildi. Bu maddeler, IRA ve benzeri örgütlerin silah bırakma sürecini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlandı. Terörle mücadeleyi güçlendirdi, ancak aynı zamanda barış sürecine uyum sağlamak için esneklik de getirdi.