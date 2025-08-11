Türkiye
Komisyona birer üye daha istendi: TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için yazı gönderdi
Komisyona birer üye daha istendi: TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için yazı gönderdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
İYİ Parti'nin katılmamasının ardından komisyona katılım gösteren partilerden birer üye daha istendi.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi KomisyonuTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istedi.İYİ Parti katılmayacağını açıkladıİYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmama yönündeki kararını bildirmesi sonucu komisyonda üç üyelik boş bulunuyordu.Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmasıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.Bugün 17'ye kadar süreSöz konusu yazıda, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye görevlendirecekleri milletvekilinin ismini bildirmek için bugün saat 17.00'ye kadar süre tanındı.
10:23 11.08.2025
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istedi.
İYİ Parti'nin katılmamasının ardından komisyona katılım gösteren partilerden birer üye daha istendi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istedi.

İYİ Parti katılmayacağını açıkladı

İYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmama yönündeki kararını bildirmesi sonucu komisyonda üç üyelik boş bulunuyordu.
Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmasıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.

Bugün 17'ye kadar süre

Söz konusu yazıda, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye görevlendirecekleri milletvekilinin ismini bildirmek için bugün saat 17.00'ye kadar süre tanındı.
