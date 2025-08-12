https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/nasanin-simdiye-kadar-cektigi-en-korkunc-fotograf-uzaydaki-tum-tehlikeyi-gozler-onune-serdi-1098538298.html

NASA'nın 'şimdiye kadar çektiği en korkunç fotoğraf', uzaydaki tüm tehlikeyi gözler önüne serdi

NASA'nın 'şimdiye kadar çektiği en korkunç fotoğraf', uzaydaki tüm tehlikeyi gözler önüne serdi

Sputnik Türkiye

1984’te NASA astronotu Dale Gardner, hiçbir güvenlik halatı olmadan insanlık tarihindeki en cesur adımlardan birine imza attı. Manned Maneuvering Unit... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T14:06+0300

2025-08-12T14:06+0300

2025-08-12T14:06+0300

yaşam

nasa

dünya

uzay

abd

bilim

astronot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098538419_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_d8a6aed5438c1be8465f39163794bf0d.png

NASA astronotu Dale Gardner, 1984’te gerçekleştirilen STS‑51‑A görevinde, Manned Maneuvering Unit (MMU) adı verilen jet‑pack benzeri sırtlı ekipmanla dünyadan bağımsız bir şekilde uzayda süzülerek iki arızalı iletişim uydusunu yörüngeden kurtaran ilk ve tek kişi oldu.Güvenli değil ama başarılı: Westar 6 ve Palapa B2Gardner ve meslektaşı Joseph Allen, uzay mekiği Discovery’nin kargo bölümüne yerleştirilen MMU ile Westar 6 ve Palapa B2 uydularını yakalayıp, başarıyla yörüngeden çıkararak Dünya’ya geri getirdi. Gardner, Westar 6’ya “For Sale” (Satılıktır) tabelası tutarak espri de yaptıNeden önemli?Bu olağanüstü görev, hem teknolojik hem de insani cesaretin sembolü olarak kabul ediliyor. MMU ile yapılan bu halatsız uzay yürüyüşü, modern tether’li yöntemlere geçilmesine rağmen hâlâ benzersiz bir başarı olarak öne çıkıyorKalıcı mirasGardner, bu göreviyle insanlık tarihinde halatsız uzay yürüyüşüyle yörüngeden uydu kurtarma misyonunu tamamlayan tek astronot olarak kayda geçti. Kendisi 2014 yılında vefat etmiş olsa da, bu performansıyla uzay tarihine kalıcı bir iz bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/hastane-calisani-doktorlarin-hesabini-kullandi-8-kisiye-yesil-receteye-tabi-37-kutu-ilac-yazdi-1098537034.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, dünya, uzay, abd, bilim, astronot