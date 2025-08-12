https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/nasanin-simdiye-kadar-cektigi-en-korkunc-fotograf-uzaydaki-tum-tehlikeyi-gozler-onune-serdi-1098538298.html
NASA'nın 'şimdiye kadar çektiği en korkunç fotoğraf', uzaydaki tüm tehlikeyi gözler önüne serdi
NASA'nın 'şimdiye kadar çektiği en korkunç fotoğraf', uzaydaki tüm tehlikeyi gözler önüne serdi
Sputnik Türkiye
1984’te NASA astronotu Dale Gardner, hiçbir güvenlik halatı olmadan insanlık tarihindeki en cesur adımlardan birine imza attı. Manned Maneuvering Unit... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T14:06+0300
2025-08-12T14:06+0300
2025-08-12T14:06+0300
yaşam
nasa
dünya
uzay
abd
bilim
astronot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098538419_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_d8a6aed5438c1be8465f39163794bf0d.png
NASA astronotu Dale Gardner, 1984’te gerçekleştirilen STS‑51‑A görevinde, Manned Maneuvering Unit (MMU) adı verilen jet‑pack benzeri sırtlı ekipmanla dünyadan bağımsız bir şekilde uzayda süzülerek iki arızalı iletişim uydusunu yörüngeden kurtaran ilk ve tek kişi oldu.Güvenli değil ama başarılı: Westar 6 ve Palapa B2Gardner ve meslektaşı Joseph Allen, uzay mekiği Discovery’nin kargo bölümüne yerleştirilen MMU ile Westar 6 ve Palapa B2 uydularını yakalayıp, başarıyla yörüngeden çıkararak Dünya’ya geri getirdi. Gardner, Westar 6’ya “For Sale” (Satılıktır) tabelası tutarak espri de yaptıNeden önemli?Bu olağanüstü görev, hem teknolojik hem de insani cesaretin sembolü olarak kabul ediliyor. MMU ile yapılan bu halatsız uzay yürüyüşü, modern tether’li yöntemlere geçilmesine rağmen hâlâ benzersiz bir başarı olarak öne çıkıyorKalıcı mirasGardner, bu göreviyle insanlık tarihinde halatsız uzay yürüyüşüyle yörüngeden uydu kurtarma misyonunu tamamlayan tek astronot olarak kayda geçti. Kendisi 2014 yılında vefat etmiş olsa da, bu performansıyla uzay tarihine kalıcı bir iz bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/hastane-calisani-doktorlarin-hesabini-kullandi-8-kisiye-yesil-receteye-tabi-37-kutu-ilac-yazdi-1098537034.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098538419_111:0:778:500_1920x0_80_0_0_51a74b0d18e25c70ef20d73f7d4e592d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nasa, dünya, uzay, abd, bilim, astronot
nasa, dünya, uzay, abd, bilim, astronot
NASA'nın 'şimdiye kadar çektiği en korkunç fotoğraf', uzaydaki tüm tehlikeyi gözler önüne serdi
1984’te NASA astronotu Dale Gardner, hiçbir güvenlik halatı olmadan insanlık tarihindeki en cesur adımlardan birine imza attı. Manned Maneuvering Unit ekipmanıyla Westar 6 ve Palapa B2 iletişim uydularını serbest uzay yürüyüşüyle yörüngeden kurtaran tek insan olarak tarihe geçti.
NASA astronotu Dale Gardner, 1984’te gerçekleştirilen STS‑51‑A görevinde, Manned Maneuvering Unit (MMU) adı verilen jet‑pack benzeri sırtlı ekipmanla dünyadan bağımsız bir şekilde uzayda süzülerek iki arızalı iletişim uydusunu yörüngeden kurtaran ilk ve tek kişi oldu.
Güvenli değil ama başarılı: Westar 6 ve Palapa B2
Gardner ve meslektaşı Joseph Allen, uzay mekiği Discovery’nin kargo bölümüne yerleştirilen MMU ile Westar 6 ve Palapa B2 uydularını yakalayıp, başarıyla yörüngeden çıkararak Dünya’ya geri getirdi. Gardner, Westar 6’ya “For Sale” (Satılıktır) tabelası tutarak espri de yaptı
Bu olağanüstü görev, hem teknolojik hem de insani cesaretin sembolü olarak kabul ediliyor. MMU ile yapılan bu halatsız uzay yürüyüşü, modern tether’li yöntemlere geçilmesine rağmen hâlâ benzersiz bir başarı olarak öne çıkıyor
Gardner, bu göreviyle insanlık tarihinde halatsız uzay yürüyüşüyle yörüngeden uydu kurtarma misyonunu tamamlayan tek astronot olarak kayda geçti. Kendisi 2014 yılında vefat etmiş olsa da, bu performansıyla uzay tarihine kalıcı bir iz bıraktı.