Hastane çalışanı doktorların hesabını kullandı: 8 kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu ilaç yazdı

Kırıkkale'de kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazdığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de hastanede "yeşil reçeteli ilaç" yazan personel yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, bu kapsamda kentteki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C'nin aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 farklı kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu sentetik hap yazdığını belirledi.Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırıkkale'de hastanede "yeşil reçeteli ilaç" yazan personel yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda kentteki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C'nin aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 farklı kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu sentetik hap yazdığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.