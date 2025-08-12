https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/fenerbahce-feyenoordu-5-2-yendi-play-off-turuna-yukseldi-1098551192.html

Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yendi: Play off turuna yükseldi

Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yendi: Play off turuna yükseldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord karşısında kendi evinde 5-2 galip gelmeyi başardı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T21:57+0300

2025-08-12T21:57+0300

2025-08-12T21:57+0300

spor

fenerbahçe

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098550932_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_46e588aa3634d8052d5f1ef9baf0e620.jpg

Hollanda’da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta 5-2'lik skorla Feyenoord'u eledi.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord’u sahasında 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. Chobani Stadı’ndaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti.İlk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta golleri 44'te Brown, 45+5’te Duran, 55’te Fred, 83’te En Nesyri ve 90+5'te Talisca'nın ayağından buldu. Konuk ekip Feyenoord’un golleri 41 ve 89. dakikalarda Watanabe'den geldi.Fred’in ceza sahası dışından attığı plase vuruş tribünleri coştururken, Jhon Duran sakatlığı nedeniyle 62. dakikada yerini Talisca’ya bıraktı.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica – Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/fenerbahce---feyenoord-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1098547391.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu