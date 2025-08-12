Türkiye
Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yendi: Play off turuna yükseldi
SPOR
Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yendi: Play off turuna yükseldi
Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yendi: Play off turuna yükseldi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord karşısında kendi evinde 5-2 galip gelmeyi başardı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Hollanda’da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta 5-2'lik skorla Feyenoord'u eledi.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord’u sahasında 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. Chobani Stadı’ndaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti.İlk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta golleri 44'te Brown, 45+5’te Duran, 55’te Fred, 83’te En Nesyri ve 90+5'te Talisca'nın ayağından buldu. Konuk ekip Feyenoord’un golleri 41 ve 89. dakikalarda Watanabe'den geldi.Fred’in ceza sahası dışından attığı plase vuruş tribünleri coştururken, Jhon Duran sakatlığı nedeniyle 62. dakikada yerini Talisca’ya bıraktı.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica – Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yendi: Play off turuna yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord karşısında kendi evinde 5-2 galip gelmeyi başardı.
Hollanda’da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta 5-2'lik skorla Feyenoord'u eledi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord’u sahasında 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. Chobani Stadı’ndaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti.
İlk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta golleri 44'te Brown, 45+5’te Duran, 55’te Fred, 83’te En Nesyri ve 90+5'te Talisca'nın ayağından buldu. Konuk ekip Feyenoord’un golleri 41 ve 89. dakikalarda Watanabe'den geldi.
Fred’in ceza sahası dışından attığı plase vuruş tribünleri coştururken, Jhon Duran sakatlığı nedeniyle 62. dakikada yerini Talisca’ya bıraktı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica – Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
