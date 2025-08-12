https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/fenerbahce---feyenoord-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1098547391.html
Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda Feyenoord’u konuk edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Hollanda temsilcisi Feyenoord’u bugün İstanbul’da konuk ediyor.İlk karşılaşmada deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacağı bu kritik maçta turu geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Maç, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.Fenerbahçe - Feyenoord maçı muhtemel ilk 11'lerFenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Duran.Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici, Watanabe, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.
