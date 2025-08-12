Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/fenerbahce---feyenoord-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1098547391.html
Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda Feyenoord’u konuk edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T17:26+0300
2025-08-12T17:26+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
feyenoord futbol takımı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098409118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c661250379b5856d12fdabf14f56f4f.jpg
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Hollanda temsilcisi Feyenoord’u bugün İstanbul’da konuk ediyor.İlk karşılaşmada deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacağı bu kritik maçta turu geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Maç, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.Fenerbahçe - Feyenoord maçı muhtemel ilk 11'lerFenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Duran.Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici, Watanabe, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/fenerbahce-feyenoorda-deplasmanda-2-1-maglup-oldu-1098408988.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098409118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7ceee31ae2ec7e225b8b7d706571c4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, feyenoord futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, feyenoord futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı

Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

17:26 12.08.2025
© AA / Ağıt Erdi UlukayaUEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile Fenerbahçe takımları De Kuip Stadı’nda karşılaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile Fenerbahçe takımları De Kuip Stadı’nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda Feyenoord’u konuk edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde turu geçmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Hollanda temsilcisi Feyenoord’u bugün İstanbul’da konuk ediyor.
İlk karşılaşmada deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacağı bu kritik maçta turu geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Maç, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Feyenoord maçı muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Duran.
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici, Watanabe, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile Fenerbahçe takımları De Kuip Stadı’nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
SPOR
Fenerbahçe Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
7 Ağustos, 00:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала