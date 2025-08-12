https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/uzmani-tum-detaylariyla-anlatti-orman-yanginlarinda-evi-ve-araci-zarar-gorenler-ne-yapmali-1098538111.html
Uzmanı tüm detaylarıyla anlattı: Orman yangınlarında evi ve aracı zarar görenler ne yapmalı?
2025-08-12T14:40+0300
2025-08-12T14:40+0300
2025-08-12T14:40+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098535025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2304ea64bd5479dc16dfe65d55e32bfe.jpg
Çanakkale, Manisa ve Edirne başta olmak üzere alevlerle mücadele devam ediyor. Alevlerin ev ve araçlara zarar verdiği bölgelerde Şişli MYO Ögretim Görevlisi ve Tükonfed Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, mağdurların sigorta sürecinde izlemesi gereken adımları tek tek açıkladı. Yangın sigorta poliçelerini dörde ayırdığını ifade eden Turusan Bağcı, konutların yanması sonucu olan hasar, araçların yanması sonucu oluşan hasar, işyerlerinin yanması sonucu veya insan hayatı yani sakat kalma veya vefatla sonuçlanan hasarlar şeklinde ayrıldığına dikkat çekti. Bina ve konut yangını poliçelerinde durum nedir? Dr Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı konut yangını sonrasında ödemeler hakkında şu bilgileri verdi:'Yangın kaskoya otomatik dahil''İlk yapılması gereken acentaya hasar ihbarı'Dr Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı hasar sonrası hızla yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:
2025
Beril Sönmez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098535025_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3f0942a987b0ba028cca7418af6cc6f.jpg
Beril Sönmez
orman yangını, yangın felaketi, sigorta, sigorta şirketi, poliçe, prim
Uzmanı tüm detaylarıyla anlattı: Orman yangınlarında evi ve aracı zarar görenler ne yapmalı?
Çanakkale, Manisa ve Edirne başta olmak üzere alevlerle mücadele devam ediyor. Onlarca kişinin evleri ve araçları alevlerden zarar görürken Tükonfed Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, yangında hasar gören ev ve araç sahiplerine rehber niteliğinde sigorta işlemleri hakkında bilgilendirici açıklama yaptı.
Çanakkale, Manisa ve Edirne başta olmak üzere alevlerle mücadele devam ediyor. Alevlerin ev ve araçlara zarar verdiği bölgelerde Şişli MYO Ögretim Görevlisi ve Tükonfed Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, mağdurların sigorta sürecinde izlemesi gereken adımları tek tek açıkladı.
Yangın sigorta poliçelerini dörde ayırdığını ifade eden Turusan Bağcı, konutların yanması sonucu olan hasar, araçların yanması sonucu oluşan hasar, işyerlerinin yanması sonucu veya insan hayatı yani sakat kalma veya vefatla sonuçlanan hasarlar şeklinde ayrıldığına dikkat çekti.
Bina ve konut yangını poliçelerinde durum nedir?
Dr Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı konut yangını sonrasında ödemeler hakkında şu bilgileri verdi:
"Konut poliçelerinde bina ve eşyalar, eğer bina size aitse, konut poliçesi yaptırdıysanız bina bedelini ve eşya bedelini sigortalıysanız, bundan kaynaklı hasarınız ödenecektir."
"Aynı şekilde iş yerinde de bina sizin aitse, bina bedeli, içindeki demirbaşlarınız, makineleriniz, elektronik cihazlarınız gibi bunların hepsi teminata dahilse ve doğru bedellerle yapılmışsa yangın sonucu oluşacak zararları eksiksiz ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz."
'Yangın kaskoya otomatik dahil'
"Aynı şekilde kasko poliçelerinde orman yangını veya herhangi bir yangın otomatik dahildir. Yangın dediğimizde sadece orman yangını değil her türlü yangın, yıldırım ve infilak dediğimiz olaylar sonucu ortaya çıkacak yangını karşılamaktadır. Otomatik olarak giriyor."
'İlk yapılması gereken acentaya hasar ihbarı'
Dr Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı hasar sonrası hızla yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:
"Hasar olduğu zaman sigortalılarımızın yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de mutlaka hemen sigorta poliçesini yaptırmış olduğu acentasına hemen hasar ihbarında bulunması. Bu çok önemli.
Sigorta acentası hemen sigorta şirketinde hasar dosyası açıyor. Oradan sigorta eksperi görevlendiriliyor. Eksper gelip kaza, olay yerini görüyor. 'İşte onarılmaz mı, tamamen hasarlı mı, ne kadar hasar var' bunu tespit ediyor. Sigortalıyla mutabakat yaparak iki taraf hem sigortalı hem eksper uzlaşıyor. Ondan sonra bu ulaşılan raporu sigorta şirketine gönderiyor.
Sigorta şirketleri deprem, bu tarz orman yangınlarında gerçekten çok ciddi ve önemli hassasiyet gösterip, bu tarz hasarlarda çok hızlı hasar ödeme yönünde hareket ediyorlar. Bütün evraklar eksiksiz tamamlandığı şirkete ulaştığı andan itibaren bir hafta içinde en fazla hasarı hızlı ödemektedirler.""