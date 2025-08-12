Uzmanı tüm detaylarıyla anlattı: Orman yangınlarında evi ve aracı zarar görenler ne yapmalı?

"Hasar olduğu zaman sigortalılarımızın yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de mutlaka hemen sigorta poliçesini yaptırmış olduğu acentasına hemen hasar ihbarında bulunması. Bu çok önemli.

Sigorta acentası hemen sigorta şirketinde hasar dosyası açıyor. Oradan sigorta eksperi görevlendiriliyor. Eksper gelip kaza, olay yerini görüyor. 'İşte onarılmaz mı, tamamen hasarlı mı, ne kadar hasar var' bunu tespit ediyor. Sigortalıyla mutabakat yaparak iki taraf hem sigortalı hem eksper uzlaşıyor. Ondan sonra bu ulaşılan raporu sigorta şirketine gönderiyor.

Sigorta şirketleri deprem, bu tarz orman yangınlarında gerçekten çok ciddi ve önemli hassasiyet gösterip, bu tarz hasarlarda çok hızlı hasar ödeme yönünde hareket ediyorlar. Bütün evraklar eksiksiz tamamlandığı şirkete ulaştığı andan itibaren bir hafta içinde en fazla hasarı hızlı ödemektedirler.""